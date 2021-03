'Vacunas y confidencialidad'

Con la explosión de la covid-19 pronto se constató que era necesario para su contención un proceso de inmunización masiva. El reto, de dimensión mundial, aconsejaba impulsar al sector farmacéutico y reducir la burocracia para la más rápida validación y comercialización de las vacunas. En la rápida inmunización, con la mayor seguridad jurídica, está depositada la esperanza de superar los efectos negativos de esta pandemia.

En este proceso Europa, en junio de 2020, adoptó como primera decisión la de ‘centralizar’, a través del mecanismo de adquisición temprana, la negociación en nombre de los Estados para que estos, posteriormente, y tras la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, pudieran proceder, de forma centralizada, a la adquisición de las distintas vacunas. En este procedimiento de negociación, donde ha existido un comité de expertos –aunque sus nombres se han considerados secretos– la Unión Europea (a 1 de febrero de 2021) ha negociado 2.300 millones de dosis de vacunas, por un importe de 21.000 millones de euros, con las siguientes compañías: Biontech/Pfizer, Moderna y Astra Zeneca, Sanofi-GSK; Janssen, del grupo Johnson & Johnson, y Curevac, si bien la vacuna solo estará disponible cuando esté autorizada (lo que no sucede en este momento con las tres últimas).

Sin embargo, conviene que esta adquisición a gran escala de las distintas vacunas no genere dudas, lo que ha introducido el debate sobre el nivel de transparencia (y de confidencialidad) exigible en estas adquisiciones. Lo primero que conviene aclarar es que esta compra no es técnicamente un ‘contrato público’ que tenga que someterse a las reglas propias de tensión competitiva (no se aplica, por tanto, la Ley de Contratos del Sector Público). Cuando España adquiere la negociación ya ha sido efectuada por la Comisión Europea, que ha actuado como central de compras para los Estados. Nada se puede exigir, pues, por parte del Gobierno español, en relación a precios o condiciones contractuales (que vienen dadas desde Europa).

En la negociación europea no ha primado la tensión entre distintos productos, sino que la finalidad principal ha consistido en tener el mayor número de vacunas, en las mejores condiciones, en el menor tiempo posible. Y, para ello, la confidencialidad de las negociaciones se ha considerado imprescindible, pues ‘más luz’ de la necesaria podía (y puede) comprometer el fin de conseguir la inmunización más rápida posible. La presión social (y el pulso con Astra Zeneca) ha determinado que la Comisión haya hecho públicos estos contratos, censurando la información confidencial, pues debe protegerse el secreto empresarial. En este debate hay que ser pragmáticos, si bien considero que los nombres de los negociadores deberían haber sido públicos como señal de integridad (y para contrastar posibles conflictos de intereses).

Las vacunas, como los medicamentos, no son un producto más. Su capacidad de aportar salud no puede ser desconocida. Ni tampoco que su entorno de investigación y comercialización requiere de importantes esfuerzos financieros que solo se justifican desde la legítima expectativa de beneficios a la inversión. Por ello, exigir transparencia excesiva puede poner en riesgo un bien superior como el derecho de la salud. El equilibrio complejo, por tanto, entre información y confidencialidad debe ser mantenido.

Por lo demás esta necesidad de proteger el secreto empresarial no puede servir para cuestionar la ética de las empresas farmacéuticas, que son las que han dado un paso al frente para movilizar recursos y talento que nos ha llevado, en tiempo récord, a disponer de vacunas y a pensar en una pronta reactivación de la economía y de los derechos sociales y libertades. Lo que sí que es cierto es que los contratos europeos deberían haber sido más proactivos con la mejor ejecución (y no solo la adquisición) utilizando modelos de pagos con riesgo compartido y sistemas de ‘bonus’ para favorecer la más rápida distribución del mayor número posible de dosis. Cada día que se reduzcan los efectos de la pandemia tendrá un impacto económico y social de mayor intensidad que cualquier previsión de adquisición que piense en el precio. Hoy más que nunca la adquisición de salud, con vacunas, medicamentos o servicios de innovación tecnológica, exige más cooperación pública (también privada) y pensar en valor (midiendo resultados de forma transparente) y abandonar la inercia del menor precio propia de una superada visión de la compra de productos sanitarios como gasto y no como inversión. En ello nos va el futuro.