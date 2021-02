Escribió Bierce que prójimo es "aquel a quien nos está ordenado amar como a nosotros mismos, pero que hace todo lo posible para que desobedezcamos", y he de confesar que me esfuerzo sobremanera en estimar a unos y otros, esquivando la sospecha de su posible imbecilidad. Pero a veces me siento temblar.

Es cierto que los terraplanistas me provocan sonrisas de lástima, los de Qanon me erizan el cabello, y temo vivir en otro planeta cuando oigo hablar de esa misteriosa secta que se reúne en una pizzería de Washington para cocer niños. En general, los conspiranoicos me parecen tipos salidos de un circo de rufianes, y es cierto que ralea tal abunda desde el lejano tiempo de la fundación de los Illuminati. Pero quienes me hacen admirar el dardo ácido del novelista citado son los conspiranoicos crecidos al amparo de la tormenta de la covid-19. Les oímos todos los días afirmando que es absurdo vacunarse porque en realidad lo que se pretende es inocular un chip para tener dominada a la humanidad, que los hospitales están vacíos porque no hay enfermos sino en las páginas de los periódicos, que los muertos diarios son la cuota normal de todos los años, que aquí nadie se contagia… Y, semana tras semana, alguien cercano se va sin despedirse, y esta gente se carcajea y hace gala de esa libertad que se llevará a más de uno por delante. Valientes, estúpidos e innobles… Pero demos la razón al filósofo Hariri: es preciso "no subestimar la estupidez humana".