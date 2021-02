Mejoría epidemiológica

El Gobierno de Aragón desconfina Ejea, Cuarte de Huerva y Utebo, y suaviza las restricciones en Huesca debido a que ha mejorado su situación sanitaria. De momento, las ciudades de Zaragoza, Teruel, Calatayud y Alcañiz siguen confinadas. La mejora de la situación epidemiológica en la Comunidad indica que está en vías de superar la cuarta ola de la pandemia. No obstante, estas incipientes mejoras no se traducen todavía en un descenso significativo de la presión sobre el sistema sanitario. Por ello no debe cometerse el error de levantar las restricciones demasiado pronto, como ocurrió en las tres olas anteriores con un alto coste en vidas humanas.

Los últimos datos sobre la pandemia parecen indicar que Aragón, como el conjunto de España, ha superado el nuevo pico de incidencia. Esto permite empezar a suavizar las restricciones. En el caso de la capital aragonesa, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido que «probablemente» en los próximos días la ciudad también sea desconfinada porque la situación ha mejorado mucho. «Lo abordaremos más pronto que tarde», ha dicho. En este contexto, se impone la prudencia y esperar a que los contagios caigan hasta niveles controlables. A partir de ahí, cuando los técnicos y las cifras lo aconsejen, se pueden ir suavizando las restricciones para aliviar el constreñimiento económico y la salud emocional de la ciudadanía.

La experiencia acumulada sugiere, en cualquier caso, que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Con niveles de transmisión todavía muy altos y con un fuerte estrés del sistema sanitario, lo aconsejable es extremar la precaución para evitar un nuevo y dramático deterioro de la situación. La quinta ola no es algo impensable, ni mucho menos. La oportuno es concienciar a la población de que el riesgo sigue siendo elevado y de que cuantos menos contagios haya más eficaz será la campaña de vacunación.