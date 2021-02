'Infoxicación de vacunas'

La vacuna es el principal instrumento para salir de la pesadilla que estamos padeciendo. Pero, como todo en esta pandemia, viene rodeada de incertidumbres que no nos permiten estar tranquilos. Esa falta de certezas alimenta un caudal de informaciones de todo tipo, a veces contradictorias, confusas o falsas. Las cataratas de información dificultan el conocimiento.

La ciencia es el único faro que emite algo de luz en este panorama. La ciencia ha permitido vacunas eficaces y seguras en un tiempo récord gracias a una inversión pública y privada sin precedentes. La eficacia de las vacunas disponibles alcanza el 95% y son seguras: más del 98% de los efectos secundarios de las vacunas del covid son leves. Se dan 11 reacciones alérgicas graves por millón de dosis, pero todas se pueden resolver sin secuelas.

Los contratos de la Unión Europea con los fabricantes se hicieron antes de tener los datos de eficacia, pero afortunadamente la apuesta salió bien. El problema ha venido con las previsiones de fabricación y suministro, de modo que esta previsión se ha reducido, en algún caso un 50% durante el primer trimestre. Esto obligará a redoblar los esfuerzos a partir de marzo para alcanzar una tasa suficiente de vacunados en verano.

Uno de los bulos maliciosos que circuló es que la vacuna sería obligatoria, y eso para las negacionistas era un ‘casus belli’. Lo cierto es que tenemos una de las tasas más alta de vacunaciones del mundo sin ser obligatorias. Otra cuestión es que en determinadas situaciones la vacuna sea necesaria para ciertos viajes o situaciones, pero no de forma directa. Y eso es así a pesar de que el artículo 12 de la Constitución permitiría que fuese obligatoria: "La autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas". La mayoría de las autoridades sanitarias no son partidarias de esa obligatoriedad, posición que yo comparto. Además, el porcentaje de población que desea vacunarse ya es superior al 70% y sigue creciendo.

Aunque todavía hay incertidumbres y problemas, que cabe esperar que se

vayan solventando en los próximos meses, la vacuna es la solución para

la pandemia

Lo que puede suscitar más controversia es la estrategia vacunal. Algunos ‘epidemiólogos de Whatsapp’ opinan que se debería comenzar a vacunar a los más jóvenes porque a menudo son asintomáticos y transmiten la enfermedad. Es cierto, pero no tienen en cuenta otras variables: 1) Las vacunas no están probadas en menores de 16 años; 2) los más jóvenes no contraen con frecuencia formas graves de enfermedad; 3) no está bien demostrado que la vacuna evitase que contagiasen a los mayores, y 4) solo algunos países como Indonesia han emprendido esta estrategia. Nosotros tenemos la prioridad de frenar la muerte y las hospitalizaciones en la población mayor y vulnerable.

Hay otros aspectos de la estrategia de vacunación que están contemplando las autoridades. Tenemos la posibilidad de postergar la segunda dosis en población de riesgo medio para cuando haya más disponibilidad y reservar la doble dosis para población de alto riesgo. La primera dosis confiere una inmunidad del 60%. Esto permitiría proteger más población en menos tiempo. Otro aspecto sería dejar para la última fase la vacunación a las personas que ya han pasado la enfermedad, ya que tienen una inmunidad adquirida, incluso cuando los anticuerpos (IgG) no se detectan. Hay que ser flexibles y tener cintura para modificar sobre la marcha la estrategia de vacunación visto el déficit actual de suministros.

Y habrá vacunas para todos, no lo dudemos

Otro aspecto del que hemos oído hablar mucho es de vacunar 24 horas, 7 días a la semana. Magnífico, ¿y de dónde sacamos las dosis para hacer eso? El personal de enfermería es la clave en esta fase de la pandemia, los que van a soportar el mayor peso de las vacunaciones. Si en enero se han puesto solo 51.000 dosis es porque no han llegado más. Me consta que ellas y ellos no tendrían problema en dedicar las horas necesarias para poner todas las vacunas que lleguen. Pero eso no depende de Aragón ni de España y me temo que tampoco de la UE. Dependemos de la capacidad de fabricación y la política de distribución de entidades supranacionales, con más poder que los Estados, que juegan con las reglas del mercado y obligan a contratos de confidencialidad. Sigue haciendo falta más transparencia y liderazgo a todos los niveles. El mejor político es aquel que transmite al conjunto de ciudadanos lo que deben oír, no lo que algunos quieren escuchar. Lo que debemos saber es que iremos lentamente el primer trimestre y que en el segundo podremos alcanzar la velocidad de crucero. Habrá vacunas para todos, no lo dudemos.