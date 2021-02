'La erosión de la ética'

A principios del siglo pasado, escribía Max Scheler sobre un "orden justo y objetivo" que viene a regular la autenticidad o la falsedad en la vida del ser humano o las querencias y aversiones de este, es decir, sus múltiples intereses sobre lo que considera necesario para una vida más lograda, tanto para sí mismo como para quienes conviven con él, repercutiendo así en la sociedad en la que se integra. Esta tarea es fruto de su vivir en conciencia, y desde ahí edifica cada persona una vida más o menos acertada en la que, asumiendo la responsabilidad que van generando su inteligencia y su voluntad, se gesta su carácter personal o ‘ethos’. No en otra cosa consiste la tarea ética, que viene a sustanciarse en la construcción del propio carácter personal, pero también en ir cimentando con otros el bien común.

Scheler no se refería a un "orden" aleatorio, sino concreto, y lo llamó ‘ordo amoris’, tomando la idea que siglos atrás describía san Agustín con estas palabras singulares: "Vive, pues, justa y santamente aquel que es un honrado tasador de las cosas; pero este es el que tiene el amor ordenado, de suerte que ni ame lo que no debe amarse, ni ame más lo que ha de amarse menos, ni ame igual lo que ha de amarse más o menos, ni menos o más lo que ha de amarse igual". Y no alude el santo filósofo a empirismos o mediciones, sino a la jerarquización necesaria en la vida, y por la que también podría presentarse el quehacer ético como la construcción de una escala de valores, ordenados, naturalmente, pero en libertad.

Parece que los ciudadanos de hoy en día se resisten a asumir con plena consciencia la tarea ética de construir el propio carácter para cimentar junto a otros el bien común

Podrán sonar estas palabras como ‘normativas’ o ‘reguladoras’, pero no dejan de estar en el fundamento que orienta la propia libertad, único punto de partida para alcanzar un auténtico señorío sobre la vida personal, de forma que sea cada ser humano quien la gobierne, quien lleve en verdad las riendas. Pero este orden de los sentimientos profundos, del que ya habló Platón instando a regular instintos y sentires por el ‘elemento espiritual’, por más que sea trabajo personal, no es una llamada al individualismo; es ejercicio necesario para edificar la vida propia y las vidas cercanas, pero también para construir la civilidad, pues el ‘ordo amoris’ equilibra las relaciones humanas y contribuye a promover una sociedad más sana.

Parece, sin embargo, que los ciudadanos de hoy se niegan a escuchar estas cosas, prefiriendo dejarse vapulear por lo inmediato, por brillos falsos de bengalas multicolores que únicamente dejan atisbar superficies: nada sustancial ni de cierto fuste. Y en este estado de cosas es imposible que prevalezca la ética, tan vinculada con la vida consciente. Pareciera que nuestro mundo fomente lo que se orienta hacia lo instintivo, y que los instintos se estén transformando en dueños y señores de nuestras existencias, cada vez más atolondradas. Son los "quicios oxidados de nuestro mundo", a los que solía referirse don José Jiménez Lozano plasmando un mundo que pierde las raíces civilizatorias más elementales. En ‘Evocaciones y presencias’, su último diario, escribe: "En los ‘media’ se nos dice que ya son partidarios de la eutanasia el ochenta y siete por ciento de los españoles. Es decir, que la eutanasia, como una miseria o un crimen más, ha ampliado el horizonte intelectual y ético de los españoles, toda una conversión, y asombrosamente fácil y rápida, al darwinismo y al hitlerismo como logro científico y moderno. La exigencia ética de respeto a la vida ya no existe en el plano personal y solamente quedan ecos muy manipulables en el que podríamos llamar ‘orden jurídico’".

Nuestro mundo se orienta hacia los instintos como dueños y señores de la existencia

Palabras terribles y muy molestas, que solo se atreve a decir un viejo sabio que ha visto y pensado mucho. Pero antes de desecharlas como exageradas o agoreras, tenga el lector la bondad de considerarlas, por favor, con un poco de detenimiento.

Urge pararse a replantear el ‘ordo amoris’ de nuestras vidas, un ejercicio imprescindible para evitar el avance desenfrenado de la erosión ética a la que asistimos cada vez con menos estupor y mayor indiferencia. La civilización se desmoronará sin remedio si los seres humanos no nos hacemos con las riendas de nuestras vidas desde lo verdaderamente importante: vivirlas en conciencia sin olvidar la interpelación de los demás.