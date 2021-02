La deslealtad de Pablo Iglesias

Pablo Iglesias ha asegurado que «no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España» porque «los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas». El Gobierno tiene un grave problema si uno de sus miembros no sabe (o dice no saber con claro afán provocador) que España es un Estado de derecho en el que no se persiguen judicialmente las ideas sino los incumplimientos fragantes de la ley, como hicieron el condenado Junqueras y el huido Puigdemont.

El líder de Unidas Podemos hace campaña en Cataluña con unas declaraciones al diario ‘Ara’ en las que critica la democracia española. Estaría en su derecho como ciudadano o como dirigente partidista, pero lo que resulta absolutamente inadmisible es que lo haga, y en esos términos, siendo vicepresidente segundo del Gobierno. Es muy lamentable porque España está reconocida como una de las escasas ‘democracias plenas’. Y es desleal, porque sus palabras contradicen la respuesta que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, dio a su homólogo ruso Lavrov, después de que este comparara la situación del opositor Alexéi Navalni, encarcelado a su regreso a Rusia y víctima de un envenenamiento el pasado verano, con la de los políticos catalanes condenados con todas las garantías jurídicas.

El PSOE se ha desmarcado de la afirmación del líder de Podemos. La también vicepresidenta Carmen Calvo discrepa «absolutamente» y recalca que España tiene «la normalidad propia de un Estado de derecho». No obstante, esta refutación ya no es suficiente. Es responsabilidad del presidente Pedro Sánchez ofrecer al país un equipo cohesionado y eficaz para acometer los muchos desafíos que hay que abordar. El Ejecutivo está para ejecutar políticas útiles al conjunto de la ciudadanía. Si Pablo Iglesias quiere hacer campaña electoral, que la haga, pero fuera de la Moncloa.