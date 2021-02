'La vida en el planeta Tierra'

En mi planeta, el grado más alto es el de simple ciudadano". Con esta concisa frase, el pollito cósmico desveló a la familia Tebolla la principal característica de la organización política y social de su planeta, un planeta conocido como Marte Octavo. El señor Tebolla, Doña Luisa, Luisito y su hermana menor, no obstante, estaban tan asombrados por la irrupción en su vivienda de un huevo volante de chocolate pilotado por un pollito parlanchín, que no concedieron ninguna importancia a la firme proclama del alienígena.

La incomprensión mostrada por los Tebolla hacia la esencia del planeta Marte Octavo no hizo mella en el ánimo del cosmo-pollito, quien espetó a este insensible clan terrícola otras de las enseñanzas bien asentadas en su remoto planeta: "Vosotros no educáis bien a vuestros hijos… no les decís que la palabra enemigo no existe fuera de la Tierra". Y por si aquel reproche no fuese suficiente, el pollito marteoctaviano aún se atrevió a afirmar: "No educáis bien a vuestros hijos… no les decís que son ciudadanos del Universo".

El desasosiego de estos meses se incrementa con el ruido vacío de una

confrontación partidista irracional

‘El pollito cósmico’ es una deliciosa historia surgida de la imaginación juguetona y traviesa de Gianni Rodari, cuyo centenario de nacimiento acabamos de celebrar. Esta narración con final feliz forma parte de su obra ‘Cuentos por teléfono’, publicada en 1962. En ella, el pedagogo italiano nos convence de que en realidad el autor de esa compilación de relatos breves es el señor Bianchi, un infatigable viajante de comercio que lucha por que su ausencia física no rompa las hebras emocionales que le unen a su amada hija. Es por ello que cada noche el señor Bianchi dedica buena parte de su salario a telefonear a su hija, narrándole desde algún lejano lugar de la península itálica un cuento que le arrulle y le ilumine.

‘Cuentos por teléfono’ es un bálsamo mágico, capaz de regalar a cada cual la virtud que necesita para no perder la esperanza en el futuro del planeta Tierra. Los padres que, casi sesenta años después de la publicación de este libro, seguimos emocionándonos al prestar nuestra voz al señor Bianchi, tenemos la imperiosa necesidad de seguir creyendo en el poder liberador de la palabra. Por su parte, los niños que vuelan libres por la galaxia Rodari toman fuerzas para capturar las bondades del planeta Marte Octavo y para cultivarlas en medio de esta desasosegante realidad.

Este año 2021, sin duda, nos va a seguir lanzando a la cara demasiadas noticias ulceradas; noticias que exhalan el insoportable hedor de la confrontación irracional y, por tanto, posiblemente, irreparable. Ese ruido hueco con el que parece que ya nos hemos acostumbrado a vivir en España provoca múltiples daños colaterales que nos debilitan como sociedad. Uno de los efectos perniciosos de la creciente polarización ideológica de nuestro país es que el color excrementicio que resulta de confrontar violentamente rojo, azul, morado, naranja y verde se está usando malintencionadamente para enmudecer el sentir unánime de los ciudadanos españoles. Todos queremos dejar de avergonzarnos por el trato indigno que lleva demasiado tiempo soportando el personal sanitario en España; nadie quiere que a nuestros ancianos se les niegue la protección y la honra; todos exigimos que una vacuna, tan necesaria y que tanto ha tardado en conseguirse, se administre de forma inmaculadamente ejemplar. Sin embargo, pese al apabullante consenso ciudadano, sinrazones como las apuntadas se perpetúan, enquistándose con una obstinación tal que hasta nos fuerza a considerarlas inevitables.

Cuentos como los de Gianni Rodari nos permiten seguir aspirando a una sociedad más humana y civilizada

Los simples ciudadanos, con demasiada frecuencia, nos sentimos como pollitos cósmicos aterrizados en un planeta sumamente hostil. Hemos de asumir que se nos ha desposeído de ese "grado más alto" que en Marte Octavo sería inherente a la ciudadanía. También hemos de interiorizar –¡no será por falta de pruebas!– que los enemigos del sentido y del bien común acechan por doquier en el planeta Tierra. Afortunadamente, siguen existiendo estímulos poderosos y contagiosos que, como los libros de Gianni Rodari, nos infunden valor para aventurarnos a transitar por otros universos, físicos y mentales. En nuestro interior aún albergamos la esencia de Marte Octavo y ese super-poder nos permite tejer conexiones con otros cosmo-ciudadanos. Algún día, en cualquier rincón del planeta Tierra, un acto tan sencillo como una llamada telefónica a alguna persona a quien la covid nos impide abrazar, será la chispa primigenia de un movimiento cósmico-revolucionario que nos acerque al añorado Marte Octavo.