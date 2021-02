'El año de la peste'

Tras casi un año de pandemia, y como remedio para afrontar esta situación, he decidido leer de nuevo ‘Diario del año de la peste’ (1722) de Daniel Defoe, autor igualmente de la famosa y extraordinaria novela ‘Las aventuras de Robinson Crusoe’, donde nos describe pormenorizadamente lo que sucedió en 1665 en Londres a consecuencia de la peste. Contiene un buen número de enseñanzas que nos llevan a pensar que lo que estamos experimentando ahora ya fue vivido por otras gentes hace mucho.

Los efectos de la peste en Londres, la ciudad más populosa de Europa en aquella época, fueron bien descritos por Defoe y en este breve párrafo resume el sentir de sus habitantes: "Pero aún debo hablar de la peste en su paroxismo, cuando causaba los más desoladores estragos y la gente vivía en la consternación más extrema llegando, como ya he dicho a la desesperación". Describe comportamientos que hoy nos resultan familiares: "Cuando se veían desde lejos con desconocidos, nunca dejaban de llevar preventivos en la boca y en las ropas para repeler y mantener a distancia la infección". También las actividades económicas se paralizaron, especialmente el comercio marítimo de exportación: "Al principio como la exportación al extranjero se había interrumpido, o por lo menos era muy difícil (...) de ello se siguió naturalmente un paro generalizado de todas las industrias que trabajaban para la exportación". Hay que recordar que entonces Inglaterra era en Europa la primera exportadora de manufacturas. Otra comparación: "Toda suerte de oficios manuales de la ciudad, tanto si se trataba de artesanos como de tenderos, como ya he dicho antes, se quedaron sin empleo ( …) Esto hizo que las innumerables personas de Londres que vivían solas se encontraran sin recursos, así como también las familias cuya subsistencia dependía del cabeza de familia; esto les redujo a una extrema miseria".

En su ‘Diario del año de la peste’, Daniel Defoe describe la temeraria despreocupación con la que muchos londinenses reaccionaron cuando se extendió la impresión de que la enfermedad se había debilitado

También Defoe avisaba de que "ahora que corría el rumor de que ya no se contraía el mal con tanta facilidad como antes, y que en caso de contraerse ya no era mortal igual que antes, y al ver innumerables personas que habían caído realmente enfermas y que cada día se restablecían, [los londinenses] dieron muestras de un valor tan irreflexivo y se despreocuparon tanto de sí mismos y de la epidemia que no prestaron más atención a la peste que la que se presta a una calentura ordinaria (...) No solo se mezclaban temerariamente con los que tenían tumores y pústulas supurantes, y por consiguiente contagiosas, sino que comían y bebían con ellos, y, más aún, iban a sus casas a visitarles, e incluso, según me dijeron, entraban en los mismos cuartos de los enfermos". El efecto de la confianza excesiva no sería ahora semejante en sus causas al que Defoe nos describe, ya que tenemos vacunas, pero precisamente por ellas, podría producirse esta misma despreocupación y exceso de confianza, una vez que hayan sido administradas a una parte de la población. También, como ahora, hubo en Londres campañas de sensibilización: "Los médicos se opusieron con todas sus fuerzas a esta actitud insensata de la gente, y distribuyeron consejos impresos que se repartieron por toda la ciudad". Concluye Defoe: "Pero todo fue en vano". Al final las consecuencias fueron funestas y hubo nuevas víctimas: "Este proceder irreflexivo e imprudente costó la vida a muchos que antes habían tenido las mayores precauciones, se habían encerrado en su casa y se habían aislado, por decirlo así de todo el género humano, y que gracias a estas medidas y mediando la providencia de Dios, habían evitado contraer el mal en los peores tiempos de la epidemia".

La imprudencia causó nuevas muertes

La historia nunca se repite de la misma forma y ciertamente entre la Inglaterra del siglo XVII y el mundo de hoy, las diferencias son enormes. Sin embargo, puede que las emociones y los sentimientos ya no difieran tanto, pues todos somos humanos, los de una época y los de otra. Cabe entonces admitir que la historia no se repite ni está preestablecida, aunque sí podemos considerarla como una realidad que merece ser escrutada para buscar en ella, si es posible, alguna clave que nos ayude a comprender mejor lo que nos sucede ahora. Sería bueno no caer en los próximos meses en el mismo error que los londinenses de 1665.