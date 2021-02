Robert Putnam definía el capital social como las características de la organización social -redes, normas y confianza- que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo. La historia del ser humano es la historia de la cooperación y también la del conflicto, porque este está siempre presente en nuestras sociedades, ya que tenemos intereses variados y no siempre coincidentes. El modelo socio-económico europeo nos ha permitido, con un alto grado de intervención pública, alcanzar cotas elevadas de bienestar y ha amortiguado situaciones de extrema vulnerabilidad que eran habituales anteriormente. Ello no debe, sin embargo, oscurecer el papel que juega un capital social sólido para nuestro bienestar. Dicho de otro modo, la conciencia cívica es también imprescindible. Oigo a personas indignadas criticando que si los gobiernos, central y autonómicos, sabían lo que podía pasar en Navidad, no fueran más duros con las medidas adoptadas. No escucho tanta indignación porque los ciudadanos incumplieran flagrantemente las normas o las esquivaran. Culpamos de todo a los gobiernos, pero tendemos a no asumir nuestras responsabilidades ciudadanas. También hay contraejemplos que muestran lo que podríamos hacer. Después de la nevada que dejó Filomena, los vecinos de Torrecilla de Alcañiz, convocados por su alcalde y sabedores de que nadie les iba a sacar las castañas del fuego, sacaron los tractores y las palas y limpiaron el pueblo en unas horas. En el Bajo Aragón construyen capital social.