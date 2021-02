'Retroperitoneo'

El término hace referencia a la zona del abdomen donde se localiza el páncreas. ¿Sabe Ud. donde está el páncreas? Dería ser el ‘password’ para asignar la cartera de Sanidad. No saber dónde está el páncreas significa no conocer el entorno, desconocer las motivaciones y necesidades del personal sanitario… y un largo etc. Implica, además, la necesidad de acompañarse de expertos para justificar decisiones que en demasiadas ocasiones son más políticas y con intereses partidistas que relacionadas con la salud. Representa, en realidad, un enorme conflicto de intereses mal resuelto que queda fuera de cualquier mecanismo de control.

La salud es tema de interés para la ciudadanía, pero no lo es para la clase política. Podemos despreció el Ministerio de Sanidad en sus intentos de formar gobierno, por considerarlo sin contenido ni relevancia. Finalmente fue el premio a los méritos políticos de un filósofo, pensando quizás que podría compatibilizarlo con su actividad política en Cataluña, al ser, según dijeron, un Ministerio con poco trabajo (¡). Lamentablemente, esta decisión es lo habitual en nuestro país independientemente de la ideología del partido que gobierne. La experiencia vivida, todavía sin solucionar, no ha modificado mucho las cosas: cambio de ficha en el tablero político para el Ministerio de Sanidad, de la filosofía al derecho, pero con la misma estrategia política. Seguramente cualquier político que tuviera un problema de salud querría que la persona que lo atendiera supiera dónde está el páncreas. Pues eso.