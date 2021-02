'Valores asilvestrados'

El hábitat óptimo de los españoles tiene un alto componente social; necesitamos ágora, foro, plaza... espacios para convivir. Y para hablar. Generamos mucho hueco temporal para verbalizar nuestro encuentro: mucho tiempo que llenar. Teniendo en cuenta la amplitud de este espacio discursivo, llama la atención lo poco que hablamos, opinamos o discutimos de valores. Puede ser que los consideremos consolidados, conocidos y fuera de discusión, o puede ser que no les atribuyamos relevancia práctica.

Si miramos algunas décadas atrás asociamos valores con un adoctrinamiento llevado a cabo en el seno de la familia, muy condicionado por una fortísima intervención institucional tanto del Estado como de la jerarquía eclesiástica del nacionalcatolicismo.

Hemos prescindido de los valores heredados de un pasado autoritario, pero no

hemos reflexionado sobre cómo sustituirlos

El rechazo de estos agentes de adoctrinamiento arrastró todo el contenido de la doctrina: con poco estrépito se han ido demoliendo conceptos estructurales de nuestra representación del individuo y la sociedad –que nada tenían que ver con el franquismo– pero sin tener preparados otros mejores para sustituirlos.

No hay un consenso sobre una lista alternativa de valores que cumpla algunas condiciones de utilidad: que vengan formulados con un nivel de concreción suficiente como para fundamentar decisiones, y que su negación tenga sentido; por ejemplo, no sirve apelar a la ‘dignidad humana’ en la medida que no parece que nadie defienda la indignidad humana como objetivo.

En los modelos anteriores, se identificaban con claridad los primeros mecanismos de transmisión de los valores y sus actores. En la situación actual se difumina el origen, se hacen borrosos los contenidos. Se dificulta la intervención de la familia: los valores familiares deben ser compatibles con los sociales. No hay responsable ni de la formulación ni de la transmisión. Entonces, ¿dónde los encuentro? Podemos empezar este esfuerzo de averiguación por eso que venimos llamando lo ‘políticamente correcto’, que es un gran depósito de valores encubiertos, fundamento de censura y autocensura constantes. ¿Quién decidió su contenido? ¿Cuándo? ¿Con qué legitimación? ¿En nombre de quién? Remontando la cadena de transmisión, en muchos casos llegamos a una élite intelectual incrustada en minorías que se agregan para ser relevantes políticamente. Este origen minoritario explica una de las estrategias principales: hay que desvalorizar la idea de mayoría, que en el campo de discusión conceptual supone negar, hasta donde sea posible, las categorías ‘normal’ y ‘natural’; seguramente eso exigirá poner en cuestión la propia idea de ‘realidad’. Todo es convencional, surge de decisiones individuales y acuerdos o consensos grupales, en un contexto de autoridad y represión (vigilar y castigar). Por ejemplo, no existen categorías sexuales naturales: las decidiremos a los dieciséis años.

El resultado es que nos sumergimos en un mundo de nuevos valores asilvestrados, salvajes, ajenos a la discusión racional

Los grupos promotores de algunos de estos valores tienen un núcleo que construye su neorrealidad de papel contra lo existente. Se nutren de antagonismos que necesitan exagerar. Los feminismos que no se apoyan en la contraposición con machismos son descalificados como discursos de burguesitas ‘bonitas’. El combate necesita construir su enemigo.

Venimos de una situación en que había unos valores tutelados por instituciones, padres, familia... Decidimos prescindir de ellos; matarlos o alejarlos. El resultado, en mi opinión, es que hoy tenemos una manada de valores sin pastor responsable. Asilvestrados; salvajes. Actúan como depredadores, muy agresivos contra los que no se integran. Atraídos por su fuerza creciente, se van incorporando al grupo originario elementos como el ‘derecho a decidir’, espécimen muy prolífico que no deja de extenderse a cualquier ámbito. En estas condiciones no son manejables racionalmente; solo caben emociones.

Creo que necesitamos una reflexión colectiva sobre nuestros valores principales compartidos. No es sencillo. El estilo de comunicación se ha polarizado: a un lado, la oscuridad expresiva, al otro, tuits para lerdos. Se va despoblando el espacio discursivo intermedio, en el que habitan el matiz y la voluntad de entender y ser entendido.

La alternativa es incorporarnos a alguna de las jaurías... y esperar, mientras se multiplican enfrentamientos cada vez más agresivos y generales.