Lest we forget how fragile we are", canta Sting en un hermoso tema que tituló ‘Fragile’, y que es una de mis canciones preferidas. Cuando el Vesubio la incendió y sepultó en octubre del año 79, la ciudad de Pompeya todavía no había terminado su reconstrucción tras el terremoto que la sacudió el día de nonas (cinco) de febrero del año 62. En el libro VI de las ‘Cuestiones naturales’, Séneca, el filósofo romano de Córdoba, se refiere a aquel temblor, que afectó también a Herculano y a la colonia Nueria, y se centra en el miedo posterior que embargó a los habitantes de las poblaciones, para reflexionar principalmente sobre dos cuestiones. Una, la pertinencia de aceptar la fragilidad humana, no solo ante los incontrolables y desmesurados acontecimientos naturales, sino también, y siempre, a causa de la vulnerabilidad máxima y cotidiana de nuestra propia naturaleza. Esta aceptación nos ayuda a gestionar el miedo, a hacer todo lo posible en utilizarlo como un impulso necesario para protegernos, como anota el científico español Juan Fueyo en su libro ‘Viral’. La segunda cuestión que Séneca desarrolla es la necesidad de avanzar y confiar en el conocimiento científico con actitud filosófica, crítica, profundizando en el aprendizaje y la valoración de todas las posibilidades. De nuevo, advierte Fueyo: "Lo que no se comparte no es ciencia".Ojalá no olvidemos que la fragilidad que no se cura entre todos suele terminar siendo un arma mortal de unos en contra de casi todos.