Casetas seca

Dentro de una semana, si usted está leyendo esta columna en Casetas y se han cumplido los plazos, no tendrá agua durante dos o tres días. Si la está leyendo desde otro punto, sabrá que los caseteros están con el suministro cortado. Es una cosa que viene pasando de largo en el barrio. Hace años incluso de forma mucho más frecuente, al punto de que mis padres decidieron instalar en el tejado un depósito para paliar en cierta medida la falta de suministro. Claro que esa agua ni es potable ni sale caliente; es un apaño para hacer más llevadero el corte. Sin embargo, es de estas cosas que sin ser consciente las llevas en la mochila.

Este verano, el Ayuntamiento de Madrid aprovechó para arreglar las tuberías de agua de mi zona: vivo muy cerca de la calle Cardenal Cisneros, famosa por sus cervecerías, y no es difícil imaginar la que se liaba cada vez que había una avería y se daba la conjunción mágica de una calle donde los únicos grifos por donde salía algo eran los de cerveza. En fin, que los baños eran directamente el infierno. La cuestión es que al ver que las obras este mes de julio llegaban literalmente a mi calle, empecé a calcular los días que me esperarían por delante sin agua. Error. El día que la empresa pegó un papel en el portal de mi edificio para avisarnos del corte, el tiempo #máximo estimado era de dos horas. Respiré, al punto de olvidarme de que me iban a cortar el agua, y me asombré de la desproporción de garrafas de 5 litros que nos habían dejado en la calle para abastecernos. Insisto, para dos horas.

Luego me fijé en que en las ciudades, a no ser que la avería sea estilo Titanic contra el iceberg, en general la gente no suele tener recuerdos de grandes sequías. Y claro, lo propio sería que yo ahora me hubiera sacado una ingeniería civil para dar una solución al Ayuntamiento de Zaragoza y al Ministerio de Fomento para que Casetas no padezca estos cortes tercermundistas. Por desgracia me dedico a escribir y estudié Historia, así que lo único que puedo aportar es que no parece lógico que en 2021, una población censada de más de 7.500 personas sufra estos desabastecimientos de un bien esencial por culpa de una avería. Alguna manera habrá, digo yo (y me lo pregunto también cuando pienso en el Real Zaragoza), de llegar alguna vez a jugar en Primera.

