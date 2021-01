Anticipación con los temporeros

El sector agrario de Aragón ha empezado a trabajar para evitar que la campaña de temporeros de este año provoque una nueva oleada de la pandemia en la Comunidad, como ya ocurrió en julio y agosto de 2020. Su estrategia pasa por prevenir los contagios realizando a los trabajadores pruebas PCR antes de ir a los tajos, test de antígenos periódicos e incluso vacunándolos previamente. Además, apuestan por resolver el asunto del alojamiento. Está claro que para la DGA y para todas las demás administraciones debe de ser una prioridad evitar lo que ocurrió el año pasado por imprevisión.

Aragón está sufriendo ahora, y con gran virulencia, la cuarta ola del coronavirus, mientras que el resto de España está atravesando la tercera. Este hecho diferencial se debe a que la Comunidad registró a finales de junio del año pasado varios rebrotes que obligaron a la DGA a imponer la marcha atrás en la desescalada en varias comarcas. La causa principal estuvo en el movimiento, por causas laborales, de unos 15.000 temporeros, una parte sin alojamiento ni control sanitario. Si no se comienzan a a adoptar ya medidas drásticas, las cifras de contagio pueden ser semejantes este año.

El sector agrario, que es prioritario en Aragón tanto como generador de riqueza y empleo como por abastecer de alimentos de calidad a la ciudadanía, viene sufriendo problemas que ahora se ven agravados por la pandemia. Hay que trabajar para que no se incrementen. En las actuales circunstancias, urge no cometer los mismos errores y cumplir las leyes, aplicar con rigor las medidas de prevención y garantizar alojamientos seguros y dignos para los temporeros. Hay que poner en marcha estrategias para que el sector primario y la industria alimentaria no solo superen la crisis de la covid-19 mejor que en otros lugares, sino para que salgan reforzados.