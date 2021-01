Esta semana la editorial Plot reedita la narrativa completa de Félix Romeo. Cuatro novelas sin impostura, plenas y armónicas. ¿Dónde ubicamos hoy a Félix? ¿Habría llorado con el asesinato de Samuel Paty y habría reído al enterarse de que el pabellón del Salduba lleva el nombre de Perico Fernández? Habría estallado contra los políticos que nos toman por niños incapaces de ser responsables y hubiera increpado a los cabestros que hubiera visto incumpliendo normas básicas. Habría encontrado errores en todos los planes de contingencia gubernamentales y propuesto un sistema mejor para la vacunación de la población. Félix primero hubiera odiado quedarse atrapado en San Mateo de Gállego pero hubiera acabado disfrutando con glotonería de las nuevas plataformas televisivas y los envíos de Iberlibro. Estoy seguro de que me hubiera escrito un mensaje todas las noches para saber qué tal estaba mi padre del corazón y si sabía cuándo lo iban a operar, habría comprado un uniforme completo del Zaragoza para Sabina mientras repetía en ‘El gol del Cierzo’ que no entendía que la Primera división no fuera una competición cerrada. Habría aprobado el carnet de conducir y estaría muy orgulloso de escuchar y leer a Daniel en la prensa nacional. Seguro que me abroncaría por escribir mucho o poco, por ser funcionario o coleccionista de tebeos de superhéroes y un minuto después de colgar, me llegaría un correo diciéndome que era lo mejor que podía hacer y, sobre todo, que mil besos, todos los besos del mundo, para Ana y Román.