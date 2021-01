'¿Proverbial intransigencia?'

La blandían unos contra otros hace un siglo. Machado decía que no, porque para ser intransigente hay que profesar una fe en unos ideales que no tenemos. El profe Perplejo se permite apostillar a Machado: ni es proverbial, porque para serlo hace falta sabiduría. ¿Intransigencia? Es más bien retropolítica: dícese de la disciplina del desprecio, el grito sin palabra, la búsqueda del desencuentro. Ni tu verdad ni la mía: ninguna verdad. Muera la inteligencia, mueran los falsos intelectuales, ‘America first’, ¡primero España!, muro de hormigón en Ceuta, valla en la frontera de México, rojo, fascista, mis muertos cuentan, los tuyos sobran, mi religión y no la tuya, fuera de mi casa, asalto a la tuya, a la común, al Congreso, al Capitolio. Si usted excusa alguna de estas afirmaciones, desde cualquier óptica política, hágaselo mirar.

Practicada por gente con poder y sin talento a izquierda o derecha (tanto monta...), cada vez que usted justifica a un lado por lo que hace el otro, alimenta la retropolítica, aquí entendida como el amor a España partiéndola en dos y borrando medio mapa. Perplejo está harto de ver política de franquicia, envasada en origen. Decía Machado: "Procurad, los que vais para políticos, que vuestra máscara sea, en la medida de lo posible, obra vuestra". Es momento del liberalismo cordial del maestro. ¿Viejo? Más viejos sois vosotros, los hunos (y los otros). Política es habérsela con la crisis, no tenerlas tiesas (en el doble sentido). Merecemos más, mucho más.