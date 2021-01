Leí ‘La utilidad de lo inútil’, de Nuccio Ordine. Y me he dado cuenta de que me paso el día haciendo cosas inútiles. Quizás escribir novelas sea una de ellas. Pero lo necesito. Hay cosas inútiles muy útiles, otras no. Son innecesarias. Sobran. Lo digo porque llevé el coche al taller y me pasó esto: pedí hora por la web, no iba, llamaba, me remitían a una central en Madrid, tras muchos intentos confirmaron la cita por ‘e-mail’, me recibieron con gran ceremonia, tomaron mis datos (todos los imaginables), comprobaron digitalmente el estado del coche, miraron por la web qué mantenimiento le tocaba (no, si yo solo quería cambiar el aceite…), intentaron venderme una ampliación de garantía, me hicieron una encuesta, firmé tres autorizaciones, le hicieron fotos al coche, (no, no, solo un cambio de aceite...), esperamos la aprobación de la central, la acepté por escrito, vieron un excedente de kilómetros, envié una transferencia y un consentimiento con fines comerciales… ¿De verdad hacía falta tanta comedia? Y todo por un cambio de aceite, que hasta ahora me lo hacía en un visto y no visto mi querido Carmelo Abío. Y con una gran sonrisa. Cómo nos hemos complicado la vida.

Por cierto, hablando de cosas inútiles, y no me refiero a las que al final sirven para mucho, sino a las otras, a las innecesarias: ¿se acuerdan de Quim Torra? Sí, hombre, ese señor que declaró que de lo que más orgulloso se sentía era de no haber llegado a ningún acuerdo con el Gobierno de España. Pues nada, eso.