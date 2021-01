Oro, incienso, mirra

Explorando en Internet, mi sobrino Daniel y yo encontramos hace unos días una animación sobre el viaje de los Reyes Magos hasta Belén, curiosa por la amalgama, aparentemente muy bárbara, de referencias clásicas y contemporáneas (santos inocentes, Herodes, Harry Potter, El señor de los anillos, los cuarenta ladrones, la historia de Tobías y Sara, Midas), pero con un resultado francamente creíble en la actualidad. En esta relectura, la estrella de Oriente guía a los tres magos hasta unos tesoros que han de conquistar con inteligencia y capacidad de reacción, y luego llevar a Belén: valentía (oro), humildad (incienso) y empatía (mirra).

Hoy es víspera de Reyes. De niña, siempre dormí bien esta noche, excepto la primera como descreída, en la que no pegué ojo, pidiendo y deseando que lo que me habían revelado no fuese verdad. Después esto ha ocurrido, claro, muchas veces. Mi último texto del insufrible 2020 en esta sección les pedía a ustedes esperanza. En este primero de 2021 voy a atreverme a conjurarles a la valentía (responsabilidad, sentido común, esfuerzo), a la humildad (más ciencia, menos ruido y prepotencia), y a la empatía (más reflexión y diálogo, más cultura). Desde mi ya convencida condición de descreída, pero con voluntad de esperanzada, pronunciaré este deseo inocente no solo, y principalmente hoy, porque necesitamos vencer la pandemia y sobreponernos juntos a sus consecuencias personales y colectivas, sino porque urge que volvamos a creer en nosotros y en un futuro mejor.

Luisa Miñana es narradora y poeta