Presupuesto dinamizador

Los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2021 están marcados por la pandemia, que ha supuesto una fuerte reducción de los ingresos propios (la media nacional es de un 25%) y una alta demanda de los servicios públicos. Aun así, van a ser más expansivos para hacer frente a las emergencias y facilitar una salida de la crisis dinamizando la economía y creando empleo.

Detrás de los números (7.454 millones de euros) está, antes de nada, el reconocimiento del dolor por las pérdidas humanas y la necesidad creciente de apoyar a los aragoneses desde los poderes públicos. No es casual que Sanidad sea el departamento que más crece, absorbiendo el 38,2% del presupuesto total. La salud y la economía son, más que nunca, ejes esenciales.

Los Presupuestos de 2021 son los más voluminosos de la historia de la Comunidad, con un incremento de 593,6 millones respecto a los de 2020. A resaltar el esfuerzo en las plantillas de Sanidad y Educación (casi 170 millones añadidos) y la especial atención a los centros asistenciales. Otro departamento destacado por su cuantía es el de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Todas las consejerías asumen incrementos y participan del empeño de una reactivación sólida.

Los nuevos presupuestos están diseñados para responder a los problemas de los más afectados y para afrontar el futuro con estrategia dinamizadora. Contando con la colaboración público-privada en la salida de la crisis y la búsqueda de nuevas economías que generen más empleo. De hecho, el 19% del total se destina a la reactivación económica, con 200 millones más. Es imposible desmenuzar todo el presupuesto, pero señalaré que, en concepto de gasto, 863 millones van a políticas económicas, 349 a infraestructuras y medio ambiente y 106 a política territorial.

La ayuda del Gobierno de España ha sido clave en 2020 y lo será en 2021. De no haber promovido una financiación excepcional, las comunidades autónomas no tendríamos ahora ni presupuestos. Asimismo, propicia una financiación más flexible, sin la rigidez impuesta hace años. Sin embargo, la suspensión por parte de la UE a los topes al déficit y la deuda no merma nuestra voluntad de contención, pues los próximos años tampoco serán fáciles.

En los fondos europeos anticrisis hay una apuesta por el sostenimiento del Estado del bienestar. Hemos incorporado a los Presupuestos 216 millones de los fondos REACT-EU, esencialmente para ayuda a pymes y proyectos de desarrollo innovadores, pensando en la creación de empleo y la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Un mercado que sigue apoyado desde los poderes públicos, pues la paralización de algunos sectores tiene un efecto humano y económico de preocupantes magnitudes.

En el debate de los Presupuestos en noviembre, en las Cortes de Aragón, se nos criticó por contar con los fondos de recuperación de la UE, se dudó incluso de su existencia y de la posterior capacidad de su gestión. La respuesta a estos agoreros vino de la propia Comisión Europea, convencida de la urgencia de esta inyección económica. Sobre el buen uso de las ayudas, los aragoneses debemos demostrar nuestra eficacia en la necesaria colaboración público-privada.

Desde el Gobierno tenemos confianza en Aragón y los aragoneses, en su tejido empresarial y social. Sería pues necesario que todos nos creyésemos las prioridades marcadas en la Estrategia de Recuperación, ampliamente apoyada en el verano por todos, pero tímidamente defendida ahora por algunos. Este documento, flexible y adaptable si es preciso, está integrado en el presupuesto.

Los Presupuestos de 2021 gozan del mayor respaldo político habido en el Parlamento de Aragón, respetando más aún la pluralidad expresada en las urnas. Son unas cuentas de diálogo y pacto desde su aprobación inicial y que han incorporado al final decenas de enmiendas de los grupos de la oposición.

Respetando la saludable crítica y la libertad de expresión, haríamos bien todos los partidos políticos en ser conscientes del tiempo que vivimos. Superar una pandemia fomentando la confrontación, sobre todo a nivel nacional, es de una deslealtad mayúscula, no con el Gobierno de turno, sino con los ciudadanos. De ahí nuestro empeño en aprobar los Presupuestos con el máximo consenso, pero el PP ha preferido a Vox como socio parlamentario. El resto de los grupos apoyamos el nuevo presupuesto y esperamos que sea la llave que nos abra la puerta a un año mejor, para todos los aragoneses.

Carlos Pérez Anadón es consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón