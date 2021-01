Y van cuatro

Aunque no lo dijera así de manera expresa, la consejera de Sanidad declaró ayer oficialmente inaugurada la cuarta ola de la covid en Aragón. Solo faltó cortar la cinta y que alguien pronunciase las palabras rituales: ¡queda inaugurada...! Pero esta cuarta embestida del ‘bicho’ tiene una característica singular que la diferencia de las tres anteriores. Hasta se podría decir que se trata ya de una ola covídica de segunda generación. Porque esta vez no nos pilla por sorpresa. Se veía venir claramente y la estaban anunciando voces autorizadas y menos autorizadas desde principios de diciembre, que es cuando más o menos terminó la tercera oleada. Y no es solo que no nos pille por sorpresa. Es que, en realidad, esta cuarta ola la hemos ido preparando con dedicación, y en algunos casos hasta con entusiasmo, nosotros mismos, dirigentes y ciudadanos. El rosario de fiestas y celebraciones del mes de diciembre está demasiado enraizado en nuestra forma de vida y no podemos prescindir de él por completo. Por añadidura, las autoridades prefirieron abrir un poco la mano por Navidad. Era poco, pero sirvió de señal para una relajación general que quizás en la mayoría de los casos no rebasó los límites de la prudencia, pero en otros los desbordó claramente, porque siempre hay quienes se toman el pie cuando les dan la mano. El virus, cada vez está más claro, avanza o retrocede en función de nuestro ritmo vital. Y quizás tiene que ser así, a fin de cuentas una epidemia es la interrelación entre un agente patógeno y una sociedad humana. Así que al final, la sociología y la psicología son tan decisivas en su desarrollo y tan ineluctables como el código genético del virus. O más.