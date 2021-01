Veo plazas sin jubilados, parques sin niños y calles por las que la ciudad se desangra lentamente y sin remedio. Veo libros y puertas que nunca abriré. Veo mujeres con los ojos azules, como las mujeres de mis sueños. Veo los reflejos dorados que el último sol de la tarde arranca a las ventanas de un edificio tan recargado y ostentoso como una tarta de boda. Veo sueños rotos y bolsillos vacíos. Veo muchas ilusiones y pocas esperanzas. Veo la luz de ceniza y olivo que flota sobre el Ebro. Veo garras de murciélagos y sombras que se funden con la mía, como cantaba Antonio Vega en una canción que me trae recuerdos de otro tiempo y de otra ciudad.

Jugamos a juegos infantiles, como el "veo, veo", porque los juegos de adultos los han prohibido.Veo a gente que ha envejecido nueve años en nueve meses. Sin calor humano la Navidad es un cuento lúgubre. Zaragoza olía a Europa cuando se extendía por la plaza del Pilar el perfume de canela y jengibre del ‘vin chaud’ que hacían en el mercadillo navideño. Este año la Navidad huele solo a castañas y churros, que son olores de posguerra.

Yo me compro un cucurucho de castañas no porque me gusten las castañas sino para calentarme las manos y camino pensando que o superamos la crisis o será ella la que nos supere a nosotros. Pero solo supera quien se supera a sí mismo, como decía Jean Gebser en el prólogo a su ‘Origen y presente’. Y Gebser, que sufrió en carne propia los horrores y las consecuencias de las dos guerras mundiales, no hablaba por hablar.

La plaza de San Francisco, atestada de jóvenes ociosos y ansiosos que ocupan todas las sillas de todas las terrazas. Beben cerveza barata, fuman tabaco de liar y se ríen sin control y sin protección, tonta y alocadamente, como siempre se han reído los jóvenes. Algún Mr. Scrooge les lanza miradas asesinas que a ellos, naturalmente, les resbalan. A los jóvenes no les envidio ni les compadezco. La juventud no es un chollo. Tampoco lo es la madurez. Las castañas se han enfriado y no sé qué hacer con ellas.