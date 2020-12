El próximo 2021 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas Año Internacional de la Paz y la Confianza. ¿Es posible la confianza sin devolver el valor a la palabra, a la comunicación? ¿Bastan hoy las palabras para entenderse? Las tecnologías han cambiado el modo de conversar y parece que a medida que aumenta el uso de las redes sociales, la conversación colectiva se atasca en desencuentros, distanciamientos y aún abiertas confrontaciones. Es posible observar que en los debates no hay escucha, que no se argumenta para alcanzar mayores dosis de comprensión y verdad de un hecho, sino contra los argumentos del otro. Se habla sin dar valor a la palabra. En los minimensajes sin rostro, no es posible aclarar el significado que atribuimos a las palabras. Los emoticonos no son suficiente. Sin esfuerzo de traducción y actitud positiva, la palabra no comunica y la confianza no puede crecer. ¿Qué hacer cuando el presente nos sitúa en circunstancias vitales en las que hemos de afrontar problemas graves que nos afectan a todos, la pandemia, por supuesto, pero también el cambio climático y las distintas violencias? Sugiero aferrarse a la letra de esa canción que reza: "¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón". Sí, creo que los sentimientos positivos movilizan inercias y tienen capacidad para establecer líneas de comunicación verdaderas, aún desde distintos universos conceptuales. En Navidad, devolvamos valor a la palabra, regalemos confianza.