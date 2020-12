'La justicia llama dos veces a Otegi'

Le preguntaron a Arnaldo Otegi qué estaba haciendo el día de julio en el que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Y respondió que estaba en la playa, "como un día normal". Le preguntó Jordi Évole si condenaba los asesinatos de la banda terrorista de la que fue miembro destacado y respondió que no podía condenar lo que no censuró en su momento. Un razonamiento absurdo, aunque no tanto en quien defendía que el "conflicto" se expresaba a través de coches bomba. Le hizo la misma pregunta la juez de la Audiencia Nacional en el proceso que le llevó al banquillo en 2011 por intentar reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada HB. "No voy a responder", contestó Otegi, y ella sí lo hizo: "Ya sabía yo que no me iba a responder a esa pregunta".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló el juicio porque apreció un prejuicio en la magistrada, aunque en el camino el líder de EH Bildu, imbricado hoy "en la dirección del Estado" con el Gobierno PSOE/UP, de la mano de Pablo Iglesias, cumplió varios años de cárcel. Ahora, la Justicia vuelve a llamar a su puerta, porque ni amnistía significó amnesia en la Transición, como dice Carmen Iglesias, ni la mala memoria sustituye al arrepentimiento ni al Estado de derecho.

El juicio se repetirá, y no será por venganza del Estado, como clama Otegi. Ojalá le vuelvan a formular, sin prejuzgar, la misma, fundamental pregunta: "¿Condena usted la violencia de ETA?". Sería una respuesta que valdrá tanto o más como los (legales) estatutos de Bildu.