'Virtudes del buen gobernante'

Muchos de ustedes se habrán hecho estas preguntas. ¿Cómo es posible que para acceder a cualquier empleo, por modesto que sea, se exijan unos requisitos mínimos, por ejemplo las cuatro reglas, como se decía hace tiempo, ahora el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y sin embargo no se exija ninguno para desempeñar el noble oficio de político? ¿Cómo se explica que no se exija nada a quienes se ocupan de las tareas de gobierno y de gestión que lleva aparejadas cualquier alto cargo político, léase presidente del gobierno, ministros, secretarios de estado, directores generales, diputados, senadores, delegados en la UE, asesores o consejeros varios y otros agraciados en la pedrea de cargos bien retribuidos?

Estoy seguro de que muchos españoles demandantes de empleo, que han tenido que presentar su currículum vitae numerosas veces y pasar por difíciles entrevistas de trabajo, o que han superado con esfuerzo un concurso-oposición, se han planteado alguna vez estos mismos interrogantes. ¿Y los políticos? Esos señores (y señoras) que deciden sobre nuestras vidas y haciendas, ¿no tienen que someterse a un examen, un test o a una prueba de idoneidad, no tienen que comparecer ante una comisión evaluadora o un tribunal? ¿Acaso no son mortales como los demás? Pues a la vista está que no, que levitan por encima del bien y del mal, que están exentos de los avatares vitales que los no-políticos tenemos normalmente que afrontar para lograr un puesto de trabajo retribuido o progresar en nuestra carrera profesional.

Para desempeñar un cargo político debería exigirse a los aspirantes un mínimo

de preparación y de aptitudes, al igual que ocurre con cualquier otro puesto en la

sociedad



La respuesta mayoritaria de la ciudadanía, expresada de un modo u otro, es que algunas mínimas condiciones deberían cumplir quienes han decidido transitar por los vericuetos de la política como servidores públicos, con el (supuesto) ánimo de aportar su esfuerzo y tesón al laudable fin de alcanzar más altas cotas de bienestar social, sin renunciar jamás al bien común. Pero la cuestión estriba en qué tipo de requisitos deben exigirse a la grey política y, sobre todo, cómo se lleva esto a cabo en un marco de incuestionable objetividad. En otras palabras: cómo se pondera el cumplimiento de tales preceptos, cómo se aquilata la satisfacción de tales exigencias. Ciertamente, es un tema caleidoscópico, poliédrico, difícil de abordar y especialmente de resolver, al menos en todos sus aspectos.

Permítanme que me aventure en este laberinto (algunos dirían en este marrón) y que, con arrojo sin par, me atreva a sugerir algunos de los requisitos de obligado cumplimiento exigibles a los aspirantes a político. Ante todo, cumplimiento con las obligaciones sociales, es decir, no estar en deuda con Hacienda, ni tener pendiente el cumplimiento de sentencias judiciales firmes emitidas por vía administrativa o penal. Acreditación de suficiente formación o nivel de instrucción acorde con el puesto al que se aspira o para el que puede ser designado. Idoneidad o experiencia laboral demostrable en el ámbito público o privado, en consonancia con la responsabilidad a asumir y durante un periodo de tiempo no inferior a ocho años. Dominio de otro idioma distinto del materno para el nombramiento de alto cargo.

¿Cuáles podrían ser esos requisitos básicos del buen gobernante?

A esta lista se pueden incorporar otros matices y cautelas; pero creo que, como intento de enunciar las ‘virtudes’ del buen gobernante, es un punto de partida, al mismo tiempo que responde a la (falsa) declaración de que todos somos iguales ante la ley.Habrán reparado en que, aun siendo razonable, no hago mención de ningún título universitario, pues este requisito no es garantía de tino o acierto en el desempeño de un trabajo y de sobra sabemos de personas que sin poseer diploma alguno han destacado por su excelente preparación y buen hacer. Sin embargo, considero irrenunciables las condiciones de idoneidad y caletre para el cargo, porque no me parece admisible nombrar director de puerto a quien es incapaz de distinguir una fragata de una chalupa, ni ministro a quien de modo patente carece de aptitud y cacumen para el puesto. Asimismo, creo que poder expresarse en otro idioma con suficiente fluidez y ser capaz de tratar con soltura asuntos de interés nacional, es requisito ineludible para la formulación y defensa de cualquier proyecto.

Juicio, cordura, discernimiento, sensatez son facetas que, al margen de la ideología, siempre deben adornar al personaje político, aun siendo estas cualidades prácticamente inaprehensibles, difíciles de sopesar, tanto que ni siquiera sería suficiente el dictamen de un perito forense; pero no todo es mensurable. Y a tenor de lo que antecede, ¿se sienten ustedes capaces de estimar cuántos políticos de hoy con responsabilidad en el arte o manera de gobernar atesoran las ‘virtudes’ indicadas? No me contesten, que ya lo infiero.