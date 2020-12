'Seres humanos patógenos'

Los habitantes de las ciudades normalmente desconocemos, de la gran mayoría de las personas que nos rodean, su pasado, sus proyectos y sus sueños. Las personas no solemos manifestar ninguna particularidad con los desconocidos, salvo la de la pulcritud, la forma de vestirnos y la de expresarnos. Por decirlo de alguna manera lisa y llana, es como si viviéramos camuflados con respecto a una gran parte de ellas.

Hay personas que, de manera inconsciente, emocional, se resisten a adoptar las medidas de precaución que requiere la lucha contra la covid

Lo habitual es que cada día nos crucemos muchas veces con otros. En los días de labor los cruces suelen ser con la gente de la calle y con los colegas, y en los días de asueto en los que nos solemos juntar para disfrutar con nuestros amigos o allegados, el número de cruces anónimos con el resto suele aumentar, ya que, en nuestros lares salir a la calle es algo que al parecer necesitamos y por lo tanto se nos hace casi inevitable. Entendiendo que el contexto social del que estoy hablando es que nos desenvolvemos en un Estado de bienestar, que nos sigue pareciendo un derecho adquirido, inamovible y muchas veces gratuito, que por otra parte ha conducido a muchos conciudadanos a la pasividad y al conformismo social. Si a ello le añadimos una situación de crisis social, como la que vivimos en la actualidad debido al virus SARS-CoV-2, todo nos conduce inevitablemente a la aparición de cierto tipo de ciudadanos con comportamientos sutiles que pueden pasar desapercibidos hasta para ellos, que son calificables y caracterizables como comportamientos patógenos para el resto de la sociedad.

Recuerden la siguiente historia. En un plato con un huevo frito y una loncha de bacon, los dos animales de los que proviene la comida no actúan igual. Para preparar el plato, la gallina colabora, pero el cerdo se compromete. Y ahora construyamos la siguiente metáfora. El plato es la sociedad con la covid-19, el cerdo es la persona comprometida y la gallina es la persona que colabora.

No se dan cuenta del daño que pueden causar. La sociedad requiere en este momento el compromiso de todos

Quiero hacer referencia a esas personas habitualmente colaborativas, amables y diligentes que cuando se les pide ‘disminuya sus relaciones sociales’ se desentienden de hacerlo, no porque se revelen contra la sociedad, ni se enfurezcan, ni se enfrenten a nadie, ni alcen la voz. Simplemente prefieren no hacerlo y no lo hacen. Pienso que no es por razones personales autoanalizadas, creo que declinan de manera inconsciente y emocional, y sencillamente no les sale hacer lo que les piden. Es como si se quedasen alelados mirando a las avutardas, actuando a lo tonto como quien no quiere la cosa, sin percatarse de la enorme conmoción que produce su comportamiento. Y así, pasan por alto todo vínculo consciente, empático, solidario o de compromiso racional, con el proyecto de ‘lucha contra la pandemia’, que a gusto o a regañadientes compartimos todos.

Es evidente que ese tipo de personas puede perturbar la fisiología normal de las sociedades, provocando en este caso un incremento de la enfermedad. A lo que hay que añadir que a la sociedad le surge un problema a la hora de defenderse de ellos. No hay prueba médica que permita detectar a estas personas para invitarlas a cambiar de comportamiento.

Lo grave es que ese tipo de personas ya no encaja con el entorno volátil en el que vivimos, que exige actuaciones alejadas de las buenas intenciones colaborativas. En este orden de cosas todos debemos saber tomar decisiones racionales para intentar producir el cambio y dirigirlo con compromiso, determinación y atrevimiento hacia la mejora de la salud grupal.

Recuerden todos la fábula de La Fontaine (1621-1695) titulada ‘El oso y el floricultor’, cuya moraleja expresa que "nada hay peor que un amigo torpe; vale más un enemigo avisado".