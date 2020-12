'Luis Gesé Sabaté'

Al profe Perplejo se le ha muerto El Maestro. Decía Max Aub que uno es de donde hace el Bachillerato. En mi caso, la EGB: La Salle Montemolín. Fui alumno del 4º C de Luis Gesé en aquel año de la manifestación por la autonomía del 23 de abril de 1978. Su clase estaba empapelada de carteles contra la OTAN y las nucleares, de conciertos de Labordeta y la Bullonera. En los pupitres, críos de familia trabajadora, albañiles, fontaneros, soldadores, torneros, madres que se ocupaban de la casa y la crianza. Fue el primero en agitar nuestra precocidad con su sonrisa y su retranca, su curiosidad y su alegría, su amor por la radio, la comunicación y la cultura. No hay herencia de maestro más importante que la felicidad. Con él lo fuimos. También al año siguiente con otro profe que nos enseñó la historia contraria, la del cabo Noval, la del glorioso alzamiento. Los dos eran las caras de una escuela plural donde nadie acusaba al otro de adoctrinar. Los críos crecimos en aquella diversidad natural y democrática. Recuerdo que eran extraordinarios porque nos querían con locura: Lauro Arrate, Mariano Barecha, MariCarmen Gascón, Antonio Matute… Escuela, con mayúscula.

Fui a verle la pasada primavera. Si en sus ojos estaba la muerte, no la vi. Su voz y su risa amenazaban con la misma chispa que me encendió cuarenta años antes. Luis me enseñó que hay que trabajar codo a codo con quien piensa distinto, porque estamos muy cerca. La Salle fue mi escuela y Luis, mi caja de tizas de colores.