Puso ayer tanto empeño Javier Lambán en señalar lo bien que lo han hecho, en la lucha contra la covid, las comunidades autónomas -es decir, su Gobierno, entre otros- y en subrayar lo estupendamente que trabaja la Consejería de Sanidad -es decir, de nuevo, su Gobierno- que uno podría pensar que hemos vencido ya al monstruo de la tercera ola. Pero no es así y el propio presidente reconoció que la situación sigue siendo «preocupante». Autoelogios aparte, es cierto, por un lado, que, a tenor de las cifras, hoy Aragón está mucho mejor que a principios de noviembre. Y en eso, seguramente, nos cabrá parte del mérito a todos, a los ciudadanos y también a los dirigentes. Pero es verdad al mismo tiempo que desde el verano Aragón ha ido ‘liderando’ la clasificación de las regiones españoles con mayor impacto de la enfermedad y todavía ahora andamos en el grupo de cabeza. Lo que parece claro es que las medidas restrictivas funcionan, consiguen que baje la progresión de los contagios, aunque quizás no sea tanto, o no solo, por las normas en sí sino porque nos transmiten a los ciudadanos una sensación de emergencia, de peligro, que nos impulsa a ser prudentes. La mejoría de los números covídeos lleva al Gobierno autonómico a abrir un poco la mano y atenuar las restricciones que limitan nuestra vida y la actividad de muchos negocios. A muchos les parecerá que es poca la apertura. A otros, que es demasiada y que vamos a incubar en Navidades la cuarta oleada del virus. Pero el resultado dependerá en gran medida de cómo actuemos estos días. El monstruo sigue vivo y todavía asesta dentelladas.