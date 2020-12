'Navidad zombie'

Si a estas alturas de la pandemia no hemos comprendido qué es un contagiador asintomático, por qué hay que llevar mascarilla, lavarnos las manos, mantener una distancia de protección y ventilar espacios cerrados es que somos profundamente idiotas y/o tremendamente irresponsables. Apena que el Gobierno tenga que limitar la movilidad y decirnos con cuántas personas podemos reunirnos porque seamos incapaces de comprenderlo o de realizarlo. Es triste que no hayamos comprendido que el mejor regalo estas Navidades es cuidar a los que quieres y evitar exponerles a un riesgo innecesario. Máxime cuando en esta guerra, la caballería está llegando. Hay que aguantar un poco más porque ya están cerca las vacunas. ¡Viva la ciencia!

El mensaje hartamente repetido de que debemos comportarnos como si estuviéramos contagiados, porque no sabemos si lo estamos, no ha calado en parte de la sociedad. Protegiéndote yo a ti y tú a mí nos protegemos todos se ha quedado corto. Si usted aún no lo ha comprendido le pido que se comporte como si todo el mundo estuviésemos contagiados, como si fuéramos zombis y nos evite. No vaya a sitios llenos de zombis, protéjase con una mascarilla, lávese las manos y evite reunirse con zombis esta Navidad. Esta en riesgo su vida (y la de los demás).

Al principio de la pandemia había muchas cosas que no se sabían, pero ahora, con el conocimiento del que disponemos y estando tan cerca las vacunas, muchas muertes que vendrán podrían haberse evitado. No sea cómplice de homicidio.