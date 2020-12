Entre los montes que rodean Zaragoza hay un lugar de ensueño. Su único pero poderoso atractivo es su desolada belleza. Para llegar hasta él elegimos un camino equivocado y los bajos de nuestro Focus pagan las consecuencias. El camino atraviesa calveros y terrenos yermos en los que revolotean pequeños pájaros del color de la tierra. La estampa, ya algo anacrónica, de un cazador con su escopeta y su perro, nos tranquiliza. A lo mejor no estamos tan perdidos como creemos. También nos cruzamos con un ciclista que se desliza por las pendientes a una velocidad suicida. No hay más sombra que la que ofrecen las ruinas de una paridera.

Cuando estamos a punto de dar media vuelta, por miedo a quedarnos atrapados en un socavón, un pájaro de vivos colores se sitúa ante nuestro coche y nos invita a que lo sigamos. Así lo hacemos y, al cabo de un rato, divisamos el oasis salino que nos ha traído hasta este paraje que señorean los aerogeneradores.

Brilla la laguna salada, bajo el sol de diciembre, con un raro fulgor. De la casa y el almacén que se construyeron para explotar la laguna no quedan más que unos muros que amenazan con desplomarse. Extrañas plantas rojas crecen sobre la costra de sal que se forma en las orillas. Este paisaje sin adornos está lleno de espiritualidad. No es suficiente con contemplarlo con ojos de naturalista o de pintor romántico, hay que desnudarse ante él y absorber sus radiaciones. Mi hijo se ha cargado de lo que cree que son piedras preciosas, y ni su madre ni yo podemos convencerlo de que solo son pedruscos. De pronto se oyen unos disparos. ¿Es el cazador?, pregunta mi hijo. No, es el Numa, le digo, y le explico que el Numa es un anciano guarda cubierto de lanas que vela por toda la extensión del monte Litigio, disparando con infalible puntería cada vez que los suspiros de un alma cansada turban la tranquilidad del lugar. Mi hijo corre hacia el coche. Metemos las piedras en el maletero y abandonamos el monte antes de que el Numa nos descubra y haga diana en uno de nosotros.