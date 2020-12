'Fe en las provincias'

Es preciso dar la voz de alerta y que todos los españoles la oigamos bien. Quien vea con claridad las razones que hay para darla tiene obligación de comunicarlas, y los que entiendan esta comunicación y reconozcan su justeza están, a su vez, obligados a propagar en su contorno la inquietante verdad. Por todos los medios urge conseguir que no acontezca ahora lo que en los últimos siglos ha acontecido siempre: que España era tomada de improviso por los grandes cambios históricos, que no los había previsto y, falta de preparación, era arrollada por ellos.

El caso es que casi todos tenemos la evidente impresión de que en el mundo histórico fermentan grandes cosas, se están cociendo grandes transformaciones. Pero es curioso advertir que dejamos esta impresión en el rincón de la mente donde se produce sin reaccionar sobre ella, sin atenderla, sin analizarla y, lo que es peor, sin sacar las más inmediatas consecuencias.

No se diga que en la época última –la época que está ahora muriendo– han acontecido también grandes cosas, enormes conflictos y que, sin embargo, hemos salido bastante indemnes. En primer lugar, no es cierto que hayamos salido indemnes. Durante toda la Edad Moderna no hemos hecho otra cosa que decaer. Generación tras generación hemos ido perdiendo rango en el planeta. Si adoptamos una actitud cínica y declaramos que no importa perder rango, aún queda este otro hecho que es más difícil desdeñar. Generación tras generación nos hemos ido empobreciendo: nuestra vida intrapeninsular –la pública y la privada– fue haciéndose día por día más sórdida y difícil.

Es un error creer que la cuestión de rango no tiene importancia y pensar que lo importante es pasarlo uno bien. La característica de la Edad Moderna –a diferencia de la Edad Media– ha sido que, durante ella, progresivamente, iba siendo menos posible que un pueblo lo pasase bien si no conseguía afirmar cierto rango entre los demás. Dicho de otra manera: que en los últimos cuatrocientos años la vida de las naciones se hacía, cada vez más, convivencia forzada. El ejemplo más claro está en la riqueza material. En la Edad Media las economías nacionales vivían con cierta independencia. En la Edad Moderna, todos los pueblos de Europa han quedado sometidos en su economía particular los unos a los otros. La riqueza del uno empobrecía al otro y viceversa.

Pues bien, todo anuncia que el tiempo nuevo, la edad próxima hacia la que vamos proyectados, significará un fabuloso crecimiento de la interdependencia. Cada pueblo vivirá todavía menos aislado de los otros que en la época precedente. La vida universal será –lo es ya– más solidaria y, por lo mismo, más grave. Se han acabado los destinos aislados. El pueblo que quiera vivir tiene que aceptar la dura convivencia con los demás, y como la convivencia es colaboración y lucha al mismo tiempo, tiene que aceptar las condiciones en que esa colaboración y esa lucha se plantean. Ahora ya no cabe eludir el estar ‘a la altura de las circunstancias’. Ya no cabe el lujo de querer ser ‘original’ y quedarse, como un personaje pintoresco, por debajo de las circunstancias. Quedar por debajo, en la era durísima que sobreviene, significará quedar aplastado.

Yo no comprendo cómo no se oye en toda España y a todas horas un enérgico, viril grito de ‘¡Alerta!’ que, sin traer depresión a los espíritus, incite y hostigue hacia una magnífica tarea: la de poner a España a la altura de los tiempos.

España... es decir, no esta o la otra calle de Madrid o de Barcelona. España no es eso. Es una realidad que tiene mucho más espesor que la nueva superficie o escaparate –Madrid, Barcelona; España es una profundidad de glebas largas, de villas, de capitales provinciales–, es una masa de veinte millones de individuos. En la historia lo que decide es el tipo medio de hombre que llene una nación. Y lo que es preciso poner a la altura de los tiempos es ese tipo medio de español, es el español-millón, no esta o la otra docena de españoles sobresalientes. Claro es que estos individuos ejemplares son imprescindibles para que tiren hacia arriba de los demás. El dechado, el ser con altas perfecciones, ejerce sobre nosotros automáticamente una extraña succión, en virtud de la cual nos sorprendemos aspirando hacia él, ascendiendo hacia su ejemplaridad.

Pero lo decisivo –no se olvide– es mejorar la masa que está detrás de esos individuos mejores. Hay que hacer aptos para el tiempo que sobreviene al gran número de los españoles. Ahora bien, el gran número está representado por las provincias. De aquí que para mí sea cada día más evidente que el secreto del renacimiento español está en la vida provincial. Todo depende de lo que esta sea capaz de hacer. Los demás solo podemos ayudar, facilitar, favorecer la dignificación de la vida provincial.

No puedo ahora desarrollar el pensamiento que esta mi fe en la provincia condensa. Más de una vez lo he hecho en otras publicaciones. Solo podría resumirla en una fórmula de violento laconismo. Esta: es preciso que la provincia deje de ser provinciana. O viceversa: es preciso capitalizar el espíritu de la vida provincial. Y claro está que esto solo es posible si se dota a las provincias de las capacidades y de las responsabilidades que las obliguen a refinar su existencia en el sentido de la capitalidad. Mientras nuestra provincia siga siendo lo que es –provinciana–, el gran número de los españoles pertenecerá a un tipo de hombre arcaico e inapto para la lucha hipermoderna que inminentemente llega.