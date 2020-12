Apertura con cautela

La relajación que ayer anunció el Gobierno de Aragón de las restricciones impuestas por la lucha contra la covid, aunque limitada, permitirá cierto alivio a muchos negocios y abre espacio para una celebración prudente de las fiestas navideñas. Pero hay que tener muy presente que la situación continúa siendo grave y peligrosa, de manera que se debe mantener una extrema cautela en las próximas semanas para evitar perder el terreno que ahora hemos avanzado.

Es importante que los ciudadanos evaluemos correctamente la situación de la enfermedad en este momento. Aunque está claro que tanto en España en su conjunto como en Aragón se ha producido una mejoría y se ha dejado atrás el ‘pico’ de esta ola de la covid, los datos que ahora mismo tenemos no son en absoluto tranquilizadores y nos sitúan todavía en un nivel de riesgo ‘alto’. Sobre todo en el caso de nuestra Comunidad, cuya incidencia es sensiblemente mayor que la nacional y cuyas ucis presentan una ocupación por covid por encima del 30%, lo que se considera de riesgo ‘extremo’. Hemos mejorado, por tanto, pero no estamos bien. El aspecto más esperanzador, como señalaba la consejera Repollés al presentar las medidas, es que la tendencia es favorable, pero sabemos que esa tendencia puede variar repentinamente. El esfuerzo realizado por los profesionales de la sanidad, por los sectores económicamente más afectados y por toda la sociedad aragonesa, reconocido ayer por el presidente Lambán, tiene que servir de estímulo en las próximas semanas para aprovechar la relajación de las restricciones pero de una manera prudente, sin multiplicar los contactos sociales y celebrando unas fiestas navideñas más íntimas y contenidas de lo habitual. Tenemos la oportunidad, con la inminente llegada de las vacunas, de ir dejando atrás la pesadilla; no debemos desperdiciarla. Toca seguir haciendo un esfuerzo para proteger y protegernos frente a un virus que sigue al acecho.