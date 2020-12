Yo, como aragonesa y mañapitecus militante, soy tremendamente terca: muro que veo que está donde entiendo que no debe estar, cabezazo que le doy a ver si al menos, tiembla. Así llevo la cabeza y el corazón de sietes. Y aunque me rodean muros imposibles, todos los días o siempre que tengo ocasión, les doy un buen cabezazo, y sorpréndanse, a veces, pocas, he logrado hacer alguna brecha, muy pequeña, eso sí. Hay muros de muchos tipos: interiores, exteriores, sociales, humanos, racionales, irracionales, administrativos, individuales, compartidos, altos, bajos e incluso electrificados. Pero el peor, bajo mi punto de vista es el de la ignorancia. La ignorancia que se deja las entrañas afirmando lo inafirmable. Catedráticos de ir por casa. La especialización es algo muy serio. Se necesitan muchos años para saber un poquito de algún tema. Leer libros y estudiarlos no es lo mismo que leer un par de noticias de FB, escuchar alguna nota suelta en la radio o visualizar el correspondiente y generalmente aterrador y apocalíptico vídeo de whatsapp sobre un tema. Difundir desde la ignorancia levanta muchos muros y crea laberintos alrededor de la verdad. Vivir rodeada de muros es cansado y más estar dándoles cabezazos constantemente. Tal vez la madurez y el aprendizaje sea eso: saber a cuáles hay que darles con un martillo pilón hasta que se haga un agujero y a cuáles hay que dejarlos en el camino, a cuáles hay que darles tiempo al tiempo y elegir qué muros saltar, que con tanto cabezazo, una se atonta. Muchos muros hay en el 2021, espero que nuestras cabezas y nuestros corazones aguanten. Suerte.