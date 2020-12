Me he preguntado muchas veces si sería capaz de liarme la manta a la cabeza y largarme a vivir al campo. Y cuando digo al campo, me refiero al quinto pino. Lejos de todo. Aislado. Como Fray Luis de León en la ‘Oda a la vida retirada’. "Por mi mano plantado tengo un huerto...", escribió. Y siempre me he contestado que no. Ni siquiera sé plantar una lechuga. Es cierto que podría echarle un vistazo a la ‘Guía práctica para el cultivo de las hortalizas’, de Fausto Gorini. La tengo en casa, por si un día me da un pronto. Pero las imposturas se pagan caras. Por eso, tal vez fuera preferible una vida de pastor, al fin y al cabo tengo perro, lo cual podría considerarse un primer paso. Y aunque tampoco sé cómo se gobierna un rebaño, ni qué hay que hacer si a una oveja le da por parir en medio de la dehesa, en este caso sí que tengo un libro iluminativo, que tal vez no me enseñaría a cuidar el ganado, pero sí a vivir con las soledades que acarrea. Se titula ‘Un cambio de verdad’ y lo ha escrito Gabi Martínez. Quiso probar la vida de pastor para encontrarse con las sombras de su madre y de sí mismo. Un libro para sentirse solo y tener frío. Para escuchar el acecho de los lobos por la noche. Porque, si bien este año que se acaba ha sido el del desastre, quizás también pueda ser el de las oportunidades. El año del cambio. Pero un cambio de verdad. "Nunca estoy menos solo que cuando estoy solo", decía san Bernardo. Igual es eso.