'Política leve, política ligera'

A veces un arranque afortunado hace más notoria una carencia posterior. Tuve suerte en mi entrada como ciudadano en la entonces recién recuperada democracia española. Muchos de mis mejores profesores en la Universidad empezaron a aparecer en los novedosos carteles electorales; junto a este núcleo real estaba la referencia remota de la gente de ese ‘Andalán’ que mi padre traía a casa por el esperantista Gastón. Viví mis primeras elecciones con alegría, imagino que no tanto por mí sino pensando en los que quedaron en las puertas. No presumiré de un compromiso político que no tuve, pero revivo emociones que mezclaban ilusión y seguridad: ‘la izquierda’ representaba un sistema de conceptos denso cuyo recorrido empezaba entonces a entender. Ofrecía cobijo confortable; referencias seguras para conducir el cambio que nos llegaba, que nos traían. En uno de sus núcleos estaba la idea de la excelencia ética, de la ejemplaridad –real y no solo verbal– de quienes prestaban caras y voces a esas posiciones. Nací como ciudadano, contagiado por su búsqueda de la sabiduría, su compromiso ético, su idea de solidaridad entre una fraternidad universal, que en casa estaba muy presente en su forma ‘Frateco’. Su alegría schilleriana.

Fui aprendiendo a interpretar los silencios de esas generaciones; ese paréntesis temporal y vital, ese agujero negro del que apenas salían noticias personales, porque querían dejar encapsulado el dolor, el miedo, los enfrentamientos entre familiares y vecinos. Valoré su silencio esforzado, cuando entendieron que tendrían que aceptar como compañeros a los que año tras año aclamaban al ‘Víctor’. El silencio heroico ante los asesinatos de Atocha. Habían elegido ser discretos en la celebración de la derrota del franquismo; nunca les vi humillar, ni siquiera a los franquistas activos. El compromiso ético exigía terminar con la retórica belicista. Y se hizo.

Cuando saltaron los primeros casos de corrupción reaccionamos torpe e insuficientemente. El compromiso ético, pulverizado.

Mientras, todo cambiaba. Las propuestas teóricas se iban realizando, una tras otra. El discurso raíz de la socialdemocracias de Palme, Brandt, Mitterrand y el eurocomunismo de Berlinguer y Carrillo... se consumía en su éxito.

La corrupción de los partidos y sindicatos socialistas tuvo un efecto retardado que arrastró a los líderes de referencia. Quedó su discurso, pero en vías de agotamiento: nadie asumió el encargo de renovarlo y administrarlo. Las primeras crisis graves han dejado al descubierto su actual insuficiencia. Quedan rescoldos muy empobrecidos o desbordados. Apenas una docena de palabras que ya entregaron todo su significado y esperan una reflexión que las revitalice. Por otra parte, la incorporación de estas palabras al patrimonio común de las sociedades occidentales deja a la izquierda con discurso propio corto. Al final, poco más que agitar el antagonismo con ‘la derecha’.

Sus últimos programas electorales generales carecen de tesis mayores. Han perdido densidad. Aparte de exagerar algunos postulados básicos, no veo aportaciones añadidas. El ideario del Partido Socialista se ha ido quedando hueco, sin masa suficiente para no ser arrastrado por los vientos que provocan esas minorías que tanto sustentan al Gobierno como dificultan su función de control de nave tan inerte.

Y en esas, la portavoz parlamentaria decide levantar una cortina de acero generacional para cortar los pocos hilos que anclan su acción al menos al pecio de un cuerpo doctrinal consolidado.

En el origen del constitucionalismo español, Ribadesella aportó a Agustín de Argüelles, que cargó sobre sus espaldas nada menos que la socialización del proyecto de Constitución de 1812 y tantas otras cosas. En la cosecha política riosellana de 1979 no hemos tenido suerte.

Porque el liderazgo político y social no va por turnos; el simple paso del tiempo en una organización no lo concede. Has estado tanto tiempo en la fila esperando ‘que te toque’ que no te has preocupado por tener algo que decir. Siquiera una sola tesis con contenido y expresión precisa –falsable– que acredite la novedad que te atribuyes. De momento, solo veo un socialismo leve defendido por una política ligera. Creo que esperaré una indicación de ‘los mayores’. Cosas de viejos.