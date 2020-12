A finales de los años setenta, el prestigioso Collège de France contrató a un genio de las matemáticas para que impartiera un curso de nivel avanzado. Dada la complejidad del temario, esperaba tener sólo dos o tres alumnos. Pero el primer día se encontró el aula llena, y aunque los asistentes –más de trescientos– no tenían aspecto de ser estudiantes de matemáticas, no se atrevió a decir nada. El científico impartió su clase con total normalidad, pensando que se trataría de una confusión y no regresarían, pero cada día que pasaba el número de alumnos crecía. Finalmente se decidió a preguntar y una mujer de la primera fila desveló el misterio: en realidad, estaban allí para escuchar a Roland Barthes, que impartía su clase en esa misma aula una hora después, y si no llegaban tan pronto se quedaban sin sitio.

El profesor dictó sus clases durante todo el año con el mismo rigor que si tuviera enfrente a sus estudiantes, pensando que quizás alguien, aunque sólo fuera una persona, aprovecharía lo escuchado, y en ese caso habría merecido la pena.

Leo esta anécdota a Claudio Magris en su último libro, ‘Instantáneas’, y pienso que 2020 está siendo, en general, como esas clases de matemáticas que todos tenemos que aguantar sin entender una palabra, sólo esperando a que acabe y dé paso al año siguiente. Espero de todo corazón que podamos disfrutar de 2021 tanto como esos asistentes a las clases de Barthes y que lo emprendamos con el mismo coraje y la misma esperanza que el viejo profesor.