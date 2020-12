Será por la edad, pero me molesta que los libros no estén en milimétrico orden sobre mi mesilla de noche. Me disturba que el jabón chorree babillas fuera de la pertinente jabonera. Me irrita que las varillas de las gafas se me descuadren hacia derecha o izquierda. Me exacerba que las patatas fritas no estén igual de tostadillas por ambas caras (¡y laterales, que los tienen!). Me desazona que el marcapáginas se deje ver -por exceso o por defecto- en una proporción inadecuada. Me desagrada que, cada dos minutos, el grifo de la cocina haga un ruidito descorazonador. Me fastidia que el edredón me aprisione los pies encarcelados.

¡Me mortifica ser tan tiquismiquis! Además, es una palabreja que proviene del latín macarrónico, origen de baja estopa para todo un señor lingüista. A partir de hoy… ¿me convierto en quisquilloso? Me agobiará que no se logre un mínimo consenso en educación. Me empalagará que me digan lo que no van a cumplir. Me enfurecerá discutir sobre galgos y podencos mientras siguen muriendo en nuestras costas. Me contrariará que los plásticos inunden esos mares. Me perturbará que la violencia de género se diluya en un simple santoral de cifras. Me encrespará que me hagan comulgar (más si es con ruedas de molino). Me afligirá ver luces apagadas en corazones encendidos.

Quisquilloso, tiquismiquis. Palabras cantarinas, trapezoidales, iconoclastas y ecuánimes. Voces formadas con miguitas de pan. Yo soy un… ¡quisquimiquis!

Como diría el loco: mucho ruido y no entran moscas.

David Serrano-Dolader es profesor de la Universidad de Zaragoza