Me has roto los esquemas! Expresión habitual que refleja mucho más de lo que aparentan solo las palabras. En el estudio de la cognición se parte de la premisa de que la información es infinita mientras que nuestros recursos para procesarla son limitados. Para ser más eficientes, nuestra mente almacena información previa en forma de esquemas que utilizamos de manera automática y casi inconsciente. Estos esquemas suelen ser resistentes al cambio, aunque modificables si se dispone de información contradictoria. La globalización o internet han modificado los esquemas que teníamos respecto a la forma de comunicarnos o de comprar, por poner solo algunos ejemplos. Ahora, la distancia física en las relaciones cotidianas, el teletrabajo, la enseñanza ‘on line’…, son consecuencias de la actual pandemia que conllevan nuevos esquemas mentales y también una nueva manera de comportarnos.

La vacuna (cuando llegue eficaz, segura y universal) solucionará parte del problema, pero los esquemas que teníamos para relacionarnos, movernos o trabajar serán ya otros. Las personas que trabajan con virus (me niego a llamarlos expertos ahora que el término se ha devaluado tanto) dicen, avisan, advierten que esta no será la última pandemia. El eslogan de la nueva normalidad resulta muy simplista cuando de lo que se trata es de una profunda modificación en cómo construimos la realidad en nuestra mente. Esto no es simplemente una nueva normalidad, es un esquema nuevo para una nueva realidad que debemos empezar a normalizar.