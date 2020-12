Psicología del Quijote

Universalmente admirada es la soberbia figura moral del hidalgo manchego. D. Alonso Quijanoel bueno, convertido en andante caballero por la sugestión de los disparatados libros de caballería, representa, según se ha dicho mil veces, el más perfecto símbolo del honor y del altruismo. Jamás el genio anglosajón, tan dado a imaginar caracteres enérgicos y originales, creó personificación más exquisita del individualismo indómito y de la abnegación sublime. Pero puntualicemos brevemente los rasgos psicológicos sobresalientes del protagonista de la novela inmortal.

Como nos refiere su creador, Don Quijote se entrega ansiosamente a la lectura de novelas caballerescas, hasta el punto "de olvidar la administración de su hacienda". Y del poco dormir y del mucho leer y cavilar, se le seca el cerebro y se le perturba el juicio. En medio de su exaltación intelectual y afectiva, cae en la cuenta de que por culpa del egoísmo humano gime el mundo en la iniquidad y el deshonor; y así, pasando de la idea a la acción, abandona las dulcedumbres y blanduras del hogar y sale a campaña resuelto a "enderezar entuertos, amparar doncellas y pupilos y castigar agravios".

(...)

La inmortal novela de Cervantes da pie a Ramón y Cajal para reflexionar con maestría no solo sobre la figura de su protagonista, sino sobre los motivos, los ideales y las pasiones que agitan el alma humana

Cuando en sus dolorosas desaventuras cae vencido por aciago destino, no siente el dolor en la piel, sino en el ideal. Pero las derrotas no entibian su fe; créese perseguido por envidiosos y malignos encantadores y espera ablandarlos a fuerza de constancia y heroísmo, o recibir la ayuda de genios propicios y generosos con el valor desgraciado.

(...)

Más de una vez me he preguntado, ¿por qué Cervantes no hizo cuerdo a su héroe? La defensa briosa y elocuente del realismo en la esfera del arte, no exigía necesariamente la insania del caballero del ideal. Convengamos, empero, en que un Quijote meramente filántropo, aunque apasionado y vehemente, no habría abandonado de buen grado las blanduras y regalos de la vida burguesa, para lanzarse a las arriesgadas y temerarias aventuras. Y aun dado caso que la codicia de gloria y el ansia de justicia fueran poderosas a sacarle de sus casillas, llevándole a militar denodadamente contra el egoísmo y la perfidia del mundo, ¿habrían dado pie sus gestas, en tanto que materia de labor artística, para forjar los épicos, maravillosos y sorprendentes episodios que todos admiramos en el libro inmortal y que tan alto hablan del soberano ingenio y vena creadora del Príncipe de nuestros prosistas?

Sin duda, a causa de esta obligada anormalidad mental de Don Quijote, que le llevaba a provocar las más descomunales e imposibles aventuras, el tono general de la novela es de honda melancolía y desconsolador pesimismo. En vano el lector, emocionado, pretende serenarse haciéndose cuenta de que Cervantes no personificó en el Caballero de la Triste Figura sino las desvariadas, inconsistentes e inverosímiles composiciones caballerescas. Arrastrados a nuestro pesar por la tendencia generalizadora de la razón, nos asalta el temor de que el anatema que en la obra de Cervantes pesa sobre el arte romántico se extienda a dominios ajenos al designio del soberano artista. Y nos preguntamos, con inquietud en el alma y lágrimas en los ojos: ¿Cómo? ¿Estarán también condenados a perecer irremisiblemente todos los altos idealismos de la ciencia, de la filosofía y de la política? ¿Reservado queda no más a la demencia afrontar los grandes heroísmos y las magnas empresas humanitarias? Y esta emoción melancólica y deprimente llegará a la agudeza al ver cómo a la hora de la muerte el loco sublime, convertido ya en Alonso Quijano el bueno, recobra bruscamente la razón para proclamar la triste y enervada doctrina de la resignación ante las iniquidades del mundo. "En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño", nos dice con voz desfallecida, en que parecen vibrar estertores de agonía. Arranque de infinita desilusión, que nos anuncia cómo el paraíso de paz y de ventura y la soñada edad de oro que la humanidad anhela para el presente o para no muy alejado porvenir representa un remotísimo pasado que no volverá.

Necio fuera desconocer que, no obstante, la nota general hondamente patética, campea y retoza en la epopeya cervantina un humorismo sano y de buena ley. ¿Qué otra cosa representa el donairoso y regocijado tipo de Sancho sino el artístico contrapeso emocional del quejumbroso y asendereado Caballero de la Triste Figura? Reflejo fiel de la vida, sucédense en la inmortal novela, como en el cinematógrafo de la conciencia humana, estas dos emociones antípodas y alternantes: el placer y el dolor. Pero, al modo de esos frutos de dulce corteza y amargo hueso, en la creación cervantina la acritud es interna y el dulzor externo.

(...)

¿Cómo se forjó, allá en la caldeada imaginación cervantina, tan felicísimo y artístico contraste? ¿En virtud de qué condiciones psicofisiológicas escritor tan sereno, quijotil y optimista puso en su obra ese dejo de tristeza y de amargo pesimismo?

(...)

Nació y se crió Cervantes con altas y nobilísimas ambiciones. Héroe en Lepanto, soñó con la gloria de los grandes caudillos; escritor sentimental y amatorio, ansió ceñir la corona del poeta; íntegro y diligente funcionario, aspiró acaso a la prosperidad económica, o cuando menos, al ‘aurea mediocritas’; enamorado en Esquivias, pensó convertir su vida en perdurable idilio. Mas ¡ay!, el destino implacable trocó sus ilusiones en desengaños y al doblar de la cumbre de la vida se vio olvidado, solitario, pobre, cautivo y deshonrado. Los grandes desencantos desmantan las voluntades mejor orientadas y deforman hasta los caracteres más enteros.

Tal le ocurrió a Cervantes. De aquel caos tenebroso de la sevillana cárcel, donde se dieron cita para acabar de cincelar al genio cuantas lacerías, angustias y miserias atormentan y degradan a la criatura humana, surgieron un libro nuevo y un hombre renovado, el único capaz de escribir este libro. Obra sin par, amasada con lágrimas y carne del genio, donde se vació por entero un alma afligida y desencantada del vivir.

(...)

Más de una vez, deplorando la amargura que destilan las páginas del libro cervantino, he exclamado para mis adentros: ¡Ah!, si el infortunado soldado de Lepanto, caído y mutilado al primer encuentro, no hubiera devorado desdenes y persecuciones injustas; si no llorara toda una juventud perdida en triste y obscuro cautiverio, si, en fin, no hubiera escrito entre ayes, carcajadas y blasfemias del hampa sevillana, en aquella infecta cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento… ¡cuán diferente, cuán vivificante y alentador Quijote hubiera compuesto! Acaso la novela imperecedera sería, no el poema de la resignación y de la desesperanza, sino el poema de la libertad y de la renovación. Y quién sabe si, en pos del Caballero de los Leones, otros quijotes de carne y hueso, sugestionados por el héroe cervantino, no habrían combatido también en defensa de la justicia y del honor, convirtiéndose al fin la algarada de un loco en gloriosa campaña de recuerdos, en apostolado regenerador, consagrado por los homenajes de la historia y el eterno amor de Dulcinea, de esa mujer ideal, cuyo nombre, suave y acariciador, ¡evoca en el alma la sagrada imagen de la patria!

La genial creación cervantina sería fruto, según Ramón y Cajal, de una dolorosa experiencia vital

Pero enseguida, al dar de esta suerte rienda a mi desvariada fantasía, atajábame una duda inquietante. ¿Estás bien seguro –me decía– de que, en un ambiente sereno y tibio, exento de pesadumbres y miserias, se habría escrito el Quijote? Y de haber visto la luz en menos rigurosas condiciones de medio moral, ¿fuera, según es ahora, resumen y compendio de la vida humana, y visión histórica, fidelísima, donde, simbolizadas en tipos universales y eternos, se agitan y claman todas las lacras, pobrezas y decadencias de la España vieja? ¡Oh! ¡Qué gran despertador de almas e instigador de energías es el dolor! (...) Quizás el privilegiado cerebro de Cervantes necesitó, asimismo, para llegar al tono y hervor de la inspiración sublime, ¡de la punzante espuela del dolor y del espectáculo desolador de la miseria!