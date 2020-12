A pesar de su apariencia de número simpático e inocente, 2020 no empezó bien para los míos. Pasamos la mitad de enero y de febrero, antes de la llegada de la pandemia a nuestras latitudes, cuidándonos unos a otros en el hospital. Aunque afortunadamente todo se solucionó, me asusté mucho. Por la situación familiar, y también porque la vida me ha llevado a temer las malas rachas. Quizás también a ustedes les ocurra lo mismo. Siempre recuerdo haber vivido en una especie de deriva cíclica, en la que se alternan mesetas de relativa tranquilidad con picos tremendos de desequilibrio, que acumulan acontecimientos dolorosos: las malas rachas, la mala fortuna que nunca viene sola. Pero jamás pensé al comienzo de este año aciago que la mala racha de mis temores fuera a afectar a toda la humanidad.

Como todos, ando un poco o un mucho tristona a ratos, un poco o un mucho cansada a días, bastante confundida casi siempre. Sé que el sufrimiento es desigual para cada cual, en función de muchas cosas. Me hubiera gustado que esta última columna del año en esta sección hubiese conseguido por mi parte más profundidad y vuelo de análisis de unos hechos tan complejos. No ando muy fina. Por eso voy a escudarme en la voz sabia de María Zambrano para pedirles a ustedes simplemente que mantengamos y agrandemos la esperanza, porque "el hecho de la cultura humana se funda en la esperanza", que "sostiene el orden del mundo y la realidad", las razones de lo posible, aunque a veces parezcan un mero enigma.