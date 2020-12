El legado de Andresa

Su objetivo no era pasar a la historia, sino facilitar el acceso al conocimiento a todo el mundo, sin distinción de sexo ni clase social. Por eso firmó con un seudónimo de varón su tratado de aritmética. Así se aseguraba de que su divulgación no sería cuestionada. No había cumplido los 18 años cuando lo publicó.

‘Tyrocinio Arithmetico’, el pequeño libro de instrucción de las operaciones básicas de matemáticas, fue obra de María Andresa Casamayor de La Coma, nacida en Zaragoza el 30 de noviembre, día de san Andrés, de 1720. Prefirió firmarlo con el anagrama Casandro Mamés de La Marca y Araioa. Es el primer texto científico publicado en español y escrito por una mujer que se conserva. Yha trascendido porque está escrito con un lenguaje accesible y práctico, con numerosos ejemplos, que permiten al lector aprender las cuatro reglas básicas del álgebra. Editado en 1738 en la capital aragonesa, la Biblioteca Nacional guarda el único ejemplar original conocido. Aunque quién sabe si ha sobrevivido algún hermano en un viejo anaquel a la espera de ser rescatado del olvido, como su autora.

Con motivo del tricentenario de su nacimiento, se acaba de reeditar aquella obra. Han sido, entre otros, los matemáticos Julio Bernués y Pedro J. Miana, y la diretora Mireilla R. Abrisqueta con su documental ‘La mujer que soñaba con números’, quienes han arrojado luz sobre esta hija desconocida de la Ilustración que vivió en la calle Palomar hasta su muerte, en 1780.

Desde el anonimato, la matemática Andresa Casamayor quiso poner en manos de aprendices de comerciantes, bordadoras o encurtidores una herramienta útil para prosperar en la vida. Y quién sabe si contribuir a cambiar el rumbo de la historia. Su figura no ha hecho correr ríos de tinta, pero su legado es de incalculable valor.