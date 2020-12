Nuestra Universidad

Dirigir la Universidad de Zaragoza durante los últimos años es para mí motivo de profundo orgullo. Siento un sincero agradecimiento hacia la comunidad universitaria que lo ha hecho posible otorgándome su confianza hace cuatro años y respaldándome a lo largo de una gestión complicada y endurecida en su fase final por una pandemia que ha situado la salvaguarda de la salud de las personas por encima de cualquier otra consideración. Me reconforta que, pese a estas dificultades, en las votaciones del pasado día 24 de noviembre la comunidad universitaria haya renovado su confianza en mi persona, en el equipo que me acompaña y en el programa que hemos elaborado. Y me satisface que haya podido hacerlo con seguridad personal, gracias a la decisión de recurrir a una innovadora votación electrónica, pionera en nuestra región, implementada con éxito por nuestro competente personal técnico, que ha favorecido la participación con plenas garantías democráticas pese a ciertas sospechas que se han revelado infundadas si no malintencionadas.

Las elecciones rectorales permiten a la comunidad universitaria elegir entre diferentes modelos de gestión, cuatro en este caso. Los dos que han sido descartados en la primera vuelta, aunque diferentes al nuestro y entre ellos, encerraban propuestas definidas en materia de investigación, de gobernanza, de las carreras profesionales o del reconocimiento de las actividades del profesorado. No puede decirse lo mismo del otro modelo, más difícil de valorar pues se apoya en una campaña agresiva y negativista sustentada por un programa más descriptivo que propositivo, en el que se minimizan aspectos tan relevantes para las universidades del siglo XXI como la proyección internacional o la cooperación, se ignoran las políticas de género o se defiende un confuso plan centralizador para la investigación. Nosotros, por el contrario, pretendemos ser propositivos, ilusionar y mirar hacia el futuro post-pandemia.

Así pues, el próximo día 10 de diciembre hay mucho en juego y por eso quiero animar a la comunidad universitaria a que vuelva a participar mayoritariamente en las votaciones.

La candidatura que me honro en encabezar, sostenida por un amplio colectivo universitario, representa un modelo de universidad ambiciosa, igualitaria, moderna, con proyectos concretos y audaces, con capacidad de gestión y experiencia, que valora el capital humano para formar a la ciudadanía del futuro, con mirada internacionalista, inclusiva, social, comprometida con su territorio, con el medio ambiente y con los valores de las ciencias.

Afrontaremos retos trascendentales en un futuro inmediato: ODS, gobernanza universitaria, resiliencia y recuperación económica, rol del sector público, construcción europea, nuevos modelos académicos, transformación digital, fomento e incremento de la investigación... Tenemos experiencia y sobrado talento para hacerlo bien y ofrecer un futuro alentador a las próximas generaciones. Me comprometo a liderar una universidad que contribuya con todo su potencial a estimular a nuestra sociedad y acompañarla por el camino que tenemos por delante.

Estoy muy ilusionado con este proyecto que me gustaría desarrollar con toda la comunidad universitaria, con vuestro apoyo. Lo decía el tristemente desaparecido Eddie Van Halen en su canción ‘Dreams’: "On dreams we will depend", "de los sueños vamos a depender".