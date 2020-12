'La absolución de Trapero'

La sentencia de la Audiencia Nacional de 20 octubre 2020 absolvió al exmayor de los Mossos d’Esquadra José Luis Trapero de un delito de sedición que le iba a suponer diez años de prisión y la correlativa inhabilitación, y absolvió a Teresa Laplana, César Puig y Pere Soler, responsables de los Mossos, de varios delitos, relacionados con su actuación o el 20 de septiembre de 2017, frente a la Consejería de Economía del Gobierno catalán, o en los hechos del 1 de octubre 2017 (1-O, en adelante). La presidenta del Tribunal, Concepción Espejel, discrepó en un voto particular, pero la sentencia obtuvo dos votos del Tribunal, que hasta absolvió a Trapero del delito de desobediencia. Restituido Trapero como mayor de la Policía Autonómica catalana, declaró enseguida que todos, "y yo el primero", lo podían haber hecho algo mejor el 1-O.

La sentencia que absuelve a José Luis Trapero hay que acatarla

No haré aquí un juicio técnico de la sentencia. Es firme y debe acatarse. Pero sí trasladaré algunos de mis recuerdos e impresiones. Yo creía que Trapero y los Mossos procurarían impedir el referéndum, en cumplimiento de la orden judicial recibida, y que, a poco que se esforzaran, resultaría de ello una jornada confusa y algo violenta, en la que no cabía descartar que hubiera muertos, pero que ni remotamente se podría parecer a la celebración de un referéndum. No imaginé que los Mossos solo levantaran actas de la votación y llevaran los votos a Puigdemont.

Pero del examen de los hechos se concluye que Trapero es un mal policía

Sin embargo, la víspera del 1-O por la mañana escuché por la radio la entrevista a un líder sindical de la enseñanza independentista, que argumentó cómo todo iba a salirles bien, conforme a lo previsto por Puigdemont. Este señor, cuyo nombre no retuve, aprovechaba la entrevista para arengar a los suyos, y era un fanático (son fácilmente identificables) que parecía creer en el triunfo rápido de su causa y en que la independencia de Cataluña no solo se iba a conseguir, sino que acaso en unos pocos días. Pero me inquietó que lo habían instruido bien y lo seguro que se mostraba de que la votación iba a ser un paseo festivo para los suyos. Sin ser jurista, dio explicaciones diré que formalmente correctas. Por ejemplo, entre otras, la de que de haberse ejercitado el artículo 155 de la Constitución no hubieran podido votar en los colegios, pero que, al no haberlo hecho el Gobierno "del Estado", la competencia seguía en la Consejera de Educación y todos los colegios, ámbito de la inminente votación, estaban bajo control de Puigdemont. Tanta confianza había en su explicación que sus palabras traslucían que los organizadores de la consulta ilegal tenían que tener, esto ya es lo que temí yo, el firme compromiso de pasividad o colaboración de Trapero, con sus 16.000 hombres armados y desplegados por toda Cataluña.

Y quebró su promesa de cumplir la Constitución, y del que la parte sensata de los catalanes no puede fiarse

Con el recuerdo de esa entrevista radiofónica y lo que luego se vio el 1-O, la versión en el juicio del coronel Pérez de los Cobos me pareció, al reconocer que Trapero engañó al Gobierno y a él mismo, más creíble que la versión de Trapero. No importa lo que, en su defensa, dijera este en el juicio (los gobernantes de allí eran unos irresponsables; vivían una ensoñación; tenía planeado detener a Puigdemont, etc.) sino lo que hizo, que fue dificultar al máximo la acción de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Donde la Policía cumplió con su deber se quebraron las falsas sonrisas de la falsa revolución. De ahí los famosos ochocientos heridos, pero solo cuatro partes médicos de hospitalización, y muchos de esos heridos asistidos por ataques de ansiedad. Les dijeron, como el sindicalista de la entrevista, que iban a una ‘diada’ festiva más pero con urnas y les horrorizó ver, donde los hubo, antidisturbios con porras. Trapero es, tras el 1-O, un mal policía que quebró su promesa de cumplir la Constitución, y nada fiable para la mitad sensata de los catalanes. Y es un cínico, al equipararse a los policías cabales, en su afirmación de que todos, hasta él, pudieron hacerlo mejor. Los guardias civiles armados que aguantaron, sin perder la compostura, muchas horas del día y de la noche el cerco a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, por una multitud enfurecida y azuzada por sus jefes, que destruyó coches y les insultó sin descanso a ellos y a sus familias, era casi imposible que lo hubieran hecho mejor.