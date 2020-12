'Bioética y vacunas'

La posibilidad de la próxima llegada de las vacunas frente a la covid-19 ha creado una gran expectativa en todo el mundo. Pero no debemos perder de vista las necesarias orientaciones éticas en todo el quehacer sanitario, tanto investigador como asistencial, orientaciones que también son necesarias en el proceso de distribución y aplicación de las vacunas contra este virus.

Cuatro de cada diez españoles se niegan a vacunarse, según el CIS. Su libre decisión, aunque respetable, no es buena para su salud ni para el conjunto de la sociedad

La moderna bioética, nacida de la mano del oncólogo estadounidense V. R. Potter en 1971, asume los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, principios que orientan toda iniciativa relacionada con la salud y en este momento el ambicioso proyecto de hacer llevar la vacuna lo antes posible a toda la población mundial.

En primer lugar, los dos primeros principios, los de beneficencia y de no maleficencia orientan a buscar siempre el mayor beneficio para el paciente (beneficencia) en las indicaciones de tratamiento, en los trabajos de investigación, etc., con los menores daños o inconvenientes posibles (no maleficencia), orientación presente también en todo el trabajo relacionado con las vacunas, incluyendo el proceso de distribución y aplicación. Se trata de conseguir el beneficio de preservar la salud y, como consecuencia indirecta, evitar la pobreza, que amenaza en las circunstancias de pandemia.

Teniendo en cuenta que el remedio de prevención por medio de las vacunas pretende llegar a todo el mundo, adquiere especial relevancia el tercero de los principios citados, el de justicia. Un principio que ha de traducirse en que a la hora de plantear estrategias de vacunación hay que calcular que la vacuna llegue a todos, incluso a las poblaciones desfavorecidas o, siendo más precisos, debe priorizar a dicha población desfavorecida. En su reciente reunión del G-20 los líderes mundiales han estado unánimemente de acuerdo en este objetivo, aunque no han faltado advertencias como la de la canciller alemana Angela Merkel, que aprecia "lentitud" en las negociaciones de los productores de vacunas con vistas a hacerlas llegar a pueblos en vías de desarrollo.

Desde una perspectiva de justicia se propone también a la hora de la distribución un objetivo de equidad, de manera que no haya desigualdades por razón de género, raza o religión.

Una vez distribuidas las vacunas, en base a los principios antes citados, se han establecido ya grupos prioritarios. Así, el colectivo de sanitarios será el primero en tener acceso a las vacunas con objeto de poder mantener adecuadamente la asistencia.

Personas con actividades esenciales de alto riesgo serán también prioritarias, ya que su misión en la sociedad es muy importante, como es el caso, por ejemplo, de bomberos o policías, que además participan en actos con riesgo.

Las personas expuestas a consecuencias más graves por la covid-19, debido a su edad o a sus patologías previas, como el caso de pacientes con diabetes, enfermedades cardiacas o pulmonares, etc., deben ser también prioritarias en cuanto a la vacunación.

Es necesaria una buena labor educativa sobre este tema

Llegado el momento de administrar la vacuna, su aceptación es libre. Rige entonces el principio de autonomía, el más recientemente incorporado y que implica por una parte información adecuada del paciente y libertad para tomar decisiones sobre su salud.

Actualmente, según el reciente barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuatro de cada diez españoles se niegan a vacunarse. Su libre decisión, aunque respetable, no es en general buena para su salud y tampoco lo es para el conjunto de la sociedad que finalmente quedará menos protegida. Es necesaria ahora una buena labor educativa sobre este tema.

Estamos, en fin, ante un problema global que hemos de resolver actuando conjuntamente y se requiere amplitud de miras desde una actitud solidaria.