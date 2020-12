Optimismo y prudencia

Tras nueve meses de pandemia y con más de 1,3 millones de personas muertas en el mundo a causa de la enfermedad, la primera vacuna disponible está ya cerca de ser distribuida. De hecho, la empresa estadounidense Moderna ha solicitado los permisos para venderla en la UE y Estados Unidos tras anunciar una eficacia del 100% frente a la covid grave. La compañía, que ha desarrollado su fármaco junto a los Institutos Nacionales de la Salud de EE. UU., no ha detectado ningún efecto adverso importante entre los 30.000 participantes en su ensayo clínico. Junto a esta, pronto llegarán a los sistemas de salud las otras vacunas que también están en su fase final. Son noticias muy alentadoras, pero que no deben llevar a los ciudadanos a bajar la guardia si no queremos sufrir otro rebrote.

El Ibex 35 ha subido un 25% en noviembre espoleado por las vacunas. Y lo cierto es que estos fármacos han llegado antes a los mercados bursátiles que a los dispensarios médicos, pero pronto estarán también en estos. De hecho, Moderna ha anunciado la petición a los reguladores estadounidenses y europeos para que permitan el uso de emergencia de su vacuna contra la covid-19, ya que los resultados de su estudio confirman que las inyecciones ofrecen una fuerte protección. La inmediatez de este trámite, que se tendría que resolver en unos días, debe acelerar los preparativos logísticos, sobre todo en la atención primaria.

Mientras se pone en marcha el proceso de vacunación hay que mantener la máxima prudencia. Las aglomeraciones que se han visto este pasado fin de semana en algunas ciudades deben evitarse para conjurar el riesgo de que el país sufra una tercera ola de la enfermedad. El próximo puente festivo de la Constitución y las navidades no pueden dar lugar a una irresponsable relajación de las medidas de protección por muchas noticias optimistas que sigan llegando. Hay que cumplir con las restricciones necesarias para hacer frente al virus. Por el bien de todos.