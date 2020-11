'¿Libertad o precariedad?'

Las plataformas digitales han revolucionado los sectores del reparto, el comercio, el transporte y hasta la hostelería ofreciendo nuevas fuentes de ingresos para muchas personas. La enorme flexibilidad de elegir a la carta la jornada laboral choca en muchas ocasiones con aquellos que cuestionan hasta qué punto dicha libertad no es en realidad precariedad. Para mí, el debate debe enfocarse teniendo en cuenta dos consideraciones. La primera, que la regulación debe adaptarse para permitir la innovación buscando nuevas fórmulas que protejan a todas las partes; por ejemplo, en ATA proponen la figura del ‘TRADE digital’ para este tipo de trabajadores. Y la segunda, que debemos mirar más a largo plazo para discernir cuántos de estos empleos seguirán siendo desempeñados por humanos en un futuro no muy lejano. Cuando un amigo me contó que había dejado de trabajar como ‘rider’ porque había gente que "acaparaba" todos los huecos disponibles que ofertaba la plataforma usando ‘clickers’ –unos aparatitos que simulan el gesto de selección del dedo en los teléfonos– para luego revenderlos y quedarse una comisión, vi más urgencia que nunca en acelerar este debate. Sin embargo, cuando esta semana salió en medios la existencia de mafias que con los mismos mecanismos acaparan las citas del SEPE para luego cobrar por ellas, me di cuenta de que el problema de base es otro. La legalidad debe estar al día de los nuevos tiempos que corren, pero nunca podrá suplir esa brecha social y económica que se genera entre quienes dominan la tecnología y los que no. Para eso, una vez más, solo nos sirve la educación.