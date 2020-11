'La verdad en democracia'.

Decía Francisco Tomás y Valiente que la democracia "no niega la existencia de verdades absolutas, debe permitir que quien crea en ellas o en su posibilidad, las busque por su cuenta y riesgo, como aventura individual de su pensamiento libre, pero organiza la convivencia como si tales verdades no existieran. Se instala metódicamente en el reino de las relatividades públicas, para que el hombre individual pueda pensar lo que quiera acerca de otros posibles tipos de verdades". La democracia, pues, debe partir del escepticismo y de la duda para permitir que, a través del debate, cada uno de nosotros trate de alcanzar su verdad. En definitiva, la democracia tiene que organizar nuestra convivencia como si no existiesen ‘fake news’ ni discursos inmorales o incorrectos y cualquier regulación que trate de identificarlos para prohibirlos supone un atentado a su misma esencia.

En este sentido, igual que me parece que el delito de injurias a la monarquía tiene poco encaje en nuestra democracia, tampoco me parece que lo tenga la nueva regulación de la Ley de Memoria Democrática. Tampoco parece compatible con la democracia pretender que los gobiernos o las empresas tecnológicas puedan eliminar mensajes de odio en las redes sociales.

Respecto a lo primero, se debatió una proposición de ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona el pasado 27 de octubre en el Congreso de los Diputados. No salió adelante por el voto en contra del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos. Esta negativa supone persistir en un error del que ya ha tratado de sacarnos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando declaró, en el año 2018, que quemar fotos con las imágenes de los Reyes forma parte de la libertad de expresión. "El hecho de que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no puede ponerle al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales", aseguraba dicho Tribunal.

Respecto al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha preparado el Gobierno, se considera infracción muy grave (sancionable hasta con 150.000 euros de multa) la convocatoria de actos que en cualquier forma sean contrarios "a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra Civil o de la Dictadura, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares" (art. 62.1.e). Se introduce, en nombre de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, una restricción preocupante de la libertad de expresión.

En tercer lugar, en línea con lo regulado en Francia o en Alemania, el Congreso de los Diputados aprobó en el mes de octubre una propuesta de Podemos en la que insta al Gobierno a que actúe para que las empresas tecnológicas puedan eliminar mensajes de odio en las redes sociales. A esta propuesta le ha seguido la aprobación el 30 de octubre de una orden ministerial de "actuación contra la desinformación". Tratar de identificar lo que es un mensaje de odio o una ‘fake news’ y permitir que un gobierno o una empresa privada lo elimine supone abrir una caja de pandora sobre lo políticamente correcto difícilmente compatible con el pluralismo político.

Prohibir las manifestaciones en contra de la monarquía, a favor de la dictadura o discursos de dudosa veracidad es admitir la falta de argumentos frente a todo ello. Pero la democracia no necesita de verdades oficiales ni de autoridades que nos protejan de la falsedad o de la inmoralidad. Más les valdría a los partidos políticos preocuparse por convertirse en verdaderos vehículos de formación de la opinión pública. Y más nos valdría a los ciudadanos fijarnos menos en quién emite los mensajes y más en su contenido y en su argumentación. Quizás nos sorprenderíamos de con quién podemos estar de acuerdo. Quizás ganaríamos en racionalidad y democracia.