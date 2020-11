Un acuerdo vergonzoso

A pesar de las críticas recibidas, incluidas las de algunos barones socialistas, Pedro Sánchez, se ratificó ayer sin el mínimo sonrojo en el acuerdo presupuestario al que ha llegado con Bildu, la formación heredera de ETA. El presidente se obstina en buscar preferentemente al apoyo de los partidos separatistas, lo que supondrá pagar un precio político muy alto mientras aleja a su Gobierno de una línea de acción que pueda representar a la mayoría de los españoles.

España necesita unos Presupuestos adaptados a la difícil situación que atraviesa, pero el camino escogido por Sánchez para aprobarlos no solo es desacertado, sino que incurre en lo vergonzoso al buscar el apoyo de una formación política, como Bildu, cuya razón de ser no es otra que aprovechar los efectos de décadas de terrorismo de ETA. Que el Gobierno español contribuya a darle aparente respetabilidad resulta lamentable. Así lo han visto algunos dirigentes socialistas, como Guillermo Fernández Vara, que consideró el acuerdo con Bildu como «muy doloroso», o Emiliano García-Page: «Lo de Bildu no tiene pase». También el presidente aragonés, Javier Lambán, ha mostrado su incomodidad ante los acuerdos presupuestarios con los separatistas. Sánchez tenía otra posibilidad para sacar adelante las Cuentas de 2021, a partir de la negociación con Ciudadanos. La opción por secesionistas y proetarras aleja a su Gobierno de la moderación y el sentido de Estado que esperan la mayoría de los españoles. Ayer mismo se aprobó el dictamen de la ley que elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza; y el ministro de Justicia anunció la decisión de reformar antes de fin de año los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal, lo que sin duda favorecerá a los presos del ‘procés’. Es inevitable pensar que el Gobierno encabezado por el PSOE empieza a pagar el precio de los apoyos que espera recibir.