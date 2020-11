España es un país que tiene una doble fortuna lingüística. Por una parte, es origen de una lengua hablada por cientos de millones de personas y en expansión de acuerdo con todos los estudios. El español es nuestro primer patrimonio cultural y, simultáneamente, un activo económico de extraordinaria importancia. Por otra, España es un país plurilingüe. Junto al español o castellano, al menos emergen otras tres lenguas con fuerte presencia en sus respectivos territorios. Doble riqueza lingüística, doble riqueza cultural. Así lo entendió el constituyente que desde el Preámbulo proclamó el valor de este patrimonio. El castellano sería la lengua oficial en todo el territorio nacional y coexistiría como tal con otras lenguas allí donde se dispusiese. Un acuerdo histórico que traducía el equilibrio político e ideológico que suponía la Constitución. Reivindicación de la unidad de la nación española y reivindicación de una diversidad que se traducía en la autonomía política de nacionalidades y regiones.

Como es lógico, la posición de la lengua en el equilibrio entre unidad y autonomía es de gran importancia. La lengua no es sólo uno de los elementos más relevantes de la identidad cultural y política de una comunidad. También puede ser instrumento de acción política. Y así lo entendieron desde un principio los partidos nacionalistas. PNV y CIU sabían que el control sobre la política lingüística era esencial para la construcción de sus respectivos proyectos nacionales. Incluso Manuel Fraga en Galicia hizo del gallego una de las señas de identidad de su política. El resultado fueron modelos lingüísticos que llegaron a su más acabada expresión en la denominada inmersión lingüística catalana. Un modelo avalado por el Tribunal Constitucional en una controvertida sentencia y que, de hecho, supuso la marginalidad del español en las escuelas. Un modelo que difícilmente salva los estándares internacionales, más cuando en Cataluña el castellano es lengua materna para más del 50% de la población.

Obviamente, si hoy resulta preciso recordar todo lo anterior es por la enmienda al proyecto de ley de educación aprobada por, entre otras formaciones, PSOE, Podemos y ERC. Según la misma, el castellano deja de tener la consideración de lengua vehicular en la enseñanza. Que dada la situación actual sus consecuencias prácticas no sean extraordinarias no resta importancia al hecho. Los nacionalistas conocen la importancia política y simbólica de la posición de la lengua en el imaginario colectivo. Quienes parecen desconocerlo son las formaciones que deberían defender el patrimonio cultural e identitario común. Las explicaciones de PSOE y Podemos se acercan al absurdo. Para la ministra de Educación, es una forma de fortalecer el bilingüismo. Para Pablo Echenique, busca proteger a las clases menos favorecidas. Una demostración, cuando menos, de desconocimiento de la realidad social y cultural de Cataluña. Minusvalorar aún más el castellano no es sino una marca adicional que se pone a aquellos que la tienen como lengua materna, es decir a los catalanes menos favorecidos.

Lo cierto es que la enmienda ha prosperado porque el Gobierno necesita los votos de Esquerra. Como ha sucedido con otras cuestiones que nunca debieran decidirse por el parecer de fuerzas que tienen como único objetivo, expresamente declarado, la destrucción del Estado. Desde 1978 ni PSOE ni PP entendieron la trascendencia de la lengua. Poco a poco, el nacionalismo se apropió de la misma. Hoy, su agresividad se hace sentir en otros territorios como Valencia o Baleares. Se busca transmitir la sensación de que el español es lengua extraña, si no enemiga. España necesita revisar su política lingüística. Debe mejorarse la visibilidad, y en algunas instituciones, oficialidad de las lenguas autonómicas en el conjunto del Estado. Pero es tarea prioritaria defender con todas sus consecuencias el acervo común que representa el español y hacerlo allí donde hoy, objetivamente, es marginado casi de forma radical. Un texto como el incorporado a la futura ley de educación es no sólo un grave paso atrás en esa dirección. Es una herida adicional al patrimonio común de este país. Especialmente dolorosa para esa lengua a «la que Dios le dio el Evangelio del Quijote» y que nos une indisolublemente con quienes vieron nacer los laberintos de Borges; el fantasma de Santa María; la tierra de Pedro Páramo; o los versos más tristes de esta noche, y tantos sueños y tristezas de hombres y mujeres de ambos hemisferios.