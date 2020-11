'Un Paraninfo para todos'

Estos últimos años el Paraninfo ha sido el salón de casa de todos los zaragozanos. O eso hemos intentado, porque, aunque la Universidad persigue la búsqueda de la excelencia (y la excelencia es siempre cosa de minorías), eso no está reñido con intentar hacer llegar al mayor número posible de personas el arte y la cultura. La Universidad no puede situarse al margen de la sociedad, sino vivir con ella y para ella, pues de esa sociedad nace y se nutre y esta será la que reciba a la postre el resultado de sus investigaciones y se beneficie de ellas. La demanda ciudadana era casi siempre superior a la capacidad de nuestro salón, y por eso procuramos ampliar este y dotarle de nuevos espacios. Y así convertimos en sala de exposiciones la sala África Ibarra y llevamos a ella los trabajos de Ana Palacios, Columna Villarroya, Antonio Santos, Pilar Burges, ahora de José Cerdá Udina… pero, sobre todo, abrimos el patio exterior del Paraninfo a conciertos y recitales de música y poesía, a festivales de danza, marionetas, magia, etc. La apertura de ese patio nos permitió organizar actos en los que poder recibir a 200 o 300 personas, y era muy gratificante ver cómo ese salón estaba siempre lleno de gente.

A la vez, en nuestras salas Goya y Saura seguimos programando grandes muestras. Apostamos por artistas aragoneses o residentes en Aragón. Por ellas desfilaron Hernández Latas, Pepe Cerdá, Carlos Saura, los Azuda 40, Lina Vila, Isidro Ferrer, Paco Simón, Enrique Larroy, Jorge Gay, Julia Dorado, Alicia Vela y 13 artistas plásticas más…, y personalizamos en la figura de Santiago Ramón y Cajal nuestro deseo de mostrar la obra de los aragoneses más universales. Ramón y Cajal se formó en nuestra universidad, en ella fue profesor y siempre afirmó que esta era su "Venerada Alma Mater". Nuestra universidad estaba en deuda con él. La gran exposición celebrada en el Paraninfo será un hito en la cultura de esta ciudad y, para que no fuera solo un acto ocasional, decidimos crear la Lección Cajal, que cada año impartirá un gran especialista. La primera de esas lecciones la dio Rafael Yuste (neurobiólogo, profesor en Columbia), con una sala Paraninfo incapaz de albergar una sola persona más.

Hemos exhibido también nuestro patrimonio y algunas de las más importantes piezas de nuestro archivo histórico. Las exposiciones ‘Historia, conocimiento y patrimonio’ y ‘El Paraninfo de Zaragoza, 125 años’ nos han permitido disfrutarlo. Y como queríamos que nuestro salón estuviera muy bien amueblado para disfrute de todos nuestros visitantes, creamos un ciclo de conversaciones –dirigido por José-Carlos Mainer– con grandes personajes de la cultura y la ciencia españolas. De este modo, recibimos a Margarita Salas, Victoria Camps, Eduardo Mendoza, Félix de Azúa, Fernando Savater, María Blasco… y terminamos con todo un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, para quien se quedó pequeña la sala Paraninfo y hubo que habilitar también el Aula Magna.

Decidimos también abrir el Paraninfo a las presentaciones de libros, de modo que escritores y escritoras tuvieran un lugar destacado donde poder poner de largo sus publicaciones. Se firmó un convenio con la Asociación de Librerías de Zaragoza y se han presentado hasta el momento más de un centenar de libros.

La defensa de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido también una de nuestras señas de identidad y para ello se creó un programa, ‘Sin género de dudas’, donde se sitúa nuestro club de lectura feminista, que ha tenido que duplicar su aforo inicial y que tiene como objetivo visibilizar a mujeres escritoras y editoras que han jugado un papel importante en la literatura. Dentro de ese programa ha surgido el proyecto ‘Pioneras’, que tiene como propósito la recuperación de todas aquellas mujeres universitarias que abrieron camino a lo que hoy es una realidad: la presencia de la mujer, de forma normalizada, en todos los campos que abarca la vida universitaria.

Y seguimos manteniendo ciclos de éxito rotundo como ‘La buena estrella’, con la extraordinaria acogida de siempre (solo Luis Alegre sería capaz de traer a nuestra universidad a Rosa M.ª Sardá, Ana Belén, Amenábar o Viggo Mortensen), o los ‘Martes del Paraninfo’, con nuestros queridos profesores eméritos. El Museo de Ciencias Naturales, por su parte, con más de 200.000 visitas, sigue siendo el más concurrido de la ciudad y la alegría que produce verlo siempre lleno de niños es incomparable.

Esto es, a grandes pinceladas, lo que la Universidad ha ofrecido culturalmente a la sociedad en estos últimos años. Una Universidad al servicio de todos y para todos.