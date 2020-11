'Humo constitucional'

Como si de una sola palabra se tratara, del tirón, alto y claro, escuché: "¡Mecagoentu-(improperio hacia un familiar directo)-fumador de mierda! ¡Dios, qué asco! ¡El (sinónimo de molesto) humo se me ha metido en la mascarilla!". Con estas palabras increpó una vecina, llamémosla Josefa Sánchez, a un fumador. El adicto acababa de echarle encima el humo de la primera calada del cigarrillo que se había encendido mientras salía del estanco pegado a la panadería donde Josefa, y un servidor, hacíamos fila. Nos comimos el humo. Por un momento dudé si yo también había pronunciado semejantes palabras porque iban en concordancia con mis pensamientos, y los de toda la cola para comprar el pan. "Señora estoy en mi derecho y a más de dos metros", respondió mientras daba otra calada. "¿Igual crees que es un derecho que me eches el humo en la cara?", respondió Josefa. Creo que aplaudí a Josefa. "Fumar, señora, ¡fumar es un derecho! ¡El tabaco es un derecho constitucional con el que pago impuestos!". Y se fue. Josefa y yo nos miramos y seguimos repasando su árbol genealógico.

Desde hace años se sabe que fumar ya no es rentable para las arcas públicas. Los fumadores y sus problemas de salud asociados por culpa del tabaquismo nos cuestan mucho dinero. Tampoco las palabras humo, tabaco o fumar aparecen en la Constitución, ni siquiera tras la reforma exprés del artículo 135 en el año 2011. Y algo que no consigo entender. ¿Por qué puedo fumar sin mascarilla pero me multan si me como un pistacho?